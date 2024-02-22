بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ببرقية تهنئة إلى وزير الدفاع بالمملكـة العربية السعوديــــة الشقيقة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة يوم تأسيس المملكة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس إن الشيخ فهد اليوسف أعرب في برقيته عن تمنياته الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بدوام التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمـــان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعـــزيز آل سعــود.



من جهة أخرى، تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اتصالا هاتفيا من قائد القيادة المركزية الأميركيــــة الفريق أول مايكــــل كوريــــلا تم خلاله تبــــادل الأحاديث الودية واستعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس، أن قائد القيادة المركزية الأميركية هنأ خلال اتصاله الشيخ فهد اليوسف بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية لدولة الكويت، كمـــــا هنأه بتوليه لمهام منصبــــه الجديد، متمنيا له التوفيـــق والســــداد والنجـــاح في العمل على تعزيز الشراكة بين البلديــــن والشعبـــين الصديقـــين.



وأضافت أن الوزير عبر عن شكره وتقديره على هذا الاتصال الذي يعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع دولة الكويت بالولايات المتحدة الأميركية وتطلعهمــــا الدائــــم إلى تعزيـــز وترسيخ أواصر التعاون والعمل الجمــــاعي المشترك على كل الأصعـــدة والمستويات لاسيما ما يتعلق بالجوانب الدفاعيــــة.