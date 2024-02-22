بوشهري: ترشيد استغلال الموارد الطبيعية لخفض الانبعاثات الغازية وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية



عقد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس مع الرئيس التنفيذي لشركة انرتك القابضة المملوكة للهيئة العامة للاستثمار عبدالله المطيري اجتماعا مشتركا في مقر البلدية أمس بحضور نائب المدير العام لقطاع المشاريع وعدد من المسؤولين في الجانبين.



وأثمر الاجتماع المشترك توقيع مذكرة تعاون لمشروع معالجة وإدارة نفايات البلدية الصلبة في مردوم جنوب الدائري السابع.



وتضمن الاتفاق التعاون في 6 مجالات تشمل تبادل المعلومات والبيانات والاحصائيات والمخططات اللازمة لدراسة المشروع باستثناء المعلومات والبيانات والتقارير الاستشارية التي لا يجوز الإفصاح عنها إلى جانب تسهيل الزيارات الميدانية لموقع المشروع، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل إجراء الدراسات البيئية اللازمة للمشروع، وكذلك قيام الشركة بإعداد دراسة تفصيلية للمشروع تتضمن الجوانب الفنية والمالية والبيئية والاقتصادية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع، إضافة إلى قيام الشركة بتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين، وذلك لمتابعة أعمال دراسة وتنفيذ وتشغيل المشروع إلى جانب تصميم وإدارة وتنفيذ هذه المبادرة دون تحميل البلدية أي تكلفة مالية.



وقال الدبوس عقب توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين: ان ذلك يأتي في إطار مساعي البلدية ورؤيتها المستقبلية لتطبيق إدارة صحية ومتكاملة لنفايات البلدية شاملة أعمال جمع ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات التي تقع ضمن اختصاصها وفق اللوائح المعمول بها ومن خلال الاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها بهدف حماية البيئة وتقليل استخدام الأراضي لأعمال وردم النفايات. وكشف الدبوس عن أن هدف المشروع تحويل نفايات البلدية الصلبة إلى وقود حيوي عضوي في إطار المساعي لتطبيق إدارة سليمة ومتكاملة للنفايات في نقلها ومعالجتها والاستفادة منها وإعادة تدويرها بشكل صحي لحماية البيئة.



من ناحيتها، قالت نائب المدير العام لقطاع المشاريع م.ميساء بوشهري إن تحويل المخلفات الصلبة مشروع حيوي اقتصادي بيئي يعود بالمنفعة العامة على الدولة من خلال تحويلها إلى طاقة يستفاد منها عبر استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة بهدف ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وخفض نسبة الانبعاثات الغازية وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية العاملة في البلدية وتعزيز خبراتها الفنية والعملية وخفض حجم إنفاق البلدية على إدارة هذه النفايات.