بداح العنزي
أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان قرارات لشغل وظائف إشرافية من مديرين ومراقبين في المحافظات.
وتضمنت القرارات ما يلي:
٭ مشعل منيف الديحاني - مدير إدارة التدقيق - فرع الجهراء.
٭ خالد سليمان العتيبي - مدير إدارة السلامة - الأحمدي.
٭ ناصر جبير لباد الظفيري - مدير إدارة التدقيق - بلدية حولي.
٭ سعود عوض الحربي - مدير إدارة تراخيص الخدمات البلدية - مبارك الكبير.
٭ محمد حسين شمروخ المطيري- مدير إدارة تراخيص الخدمات - حولي
٭ صالح العازمي مدير ادارة التدقيق والمتابع الهندسية ـ مبارك الكبير
٭ صلاح بخيت الرشيدي مدير ادارة السلامة ـ مبارك الكبير
٭ عبدالله سعود ذعار المطيري - مراقب ميزانية الوظائف - إدارة شؤون الموظفين.
٭ مها مهدي الحكاك - مراقب المتابعة والميزانية - إدارة الإنشاءات.
٭ طارق جاسم المطيري - مراقب البحوث - قطاع التطوير والمعلومات.
٭ لطيفة علي محمد الكندري - مراقب المحاسبة العامة - إدارة الشؤون المالية.
٭ أنفال صالح العبدالله - مراقب تراخيص البناء - بلدية الأحمدي.
٭ محمد فهاد المطيري - مراقب تراخيص السلامة - بلدية الجهراء.
٭ دحام ظاهر العنزي - مراقب النظافة - فرع الجهراء.
٭ سعد يوسف العجيل - إسناد مراقب المباني التاريخية - المخطط الهيكلي.