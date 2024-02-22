بداح العنزي



أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان قرارات لشغل وظائف إشرافية من مديرين ومراقبين في المحافظات.



وتضمنت القرارات ما يلي:



٭ مشعل منيف الديحاني - مدير إدارة التدقيق - فرع الجهراء.



٭ خالد سليمان العتيبي - مدير إدارة السلامة - الأحمدي.



٭ ناصر جبير لباد الظفيري - مدير إدارة التدقيق - بلدية حولي.



٭ سعود عوض الحربي - مدير إدارة تراخيص الخدمات البلدية - مبارك الكبير.



٭ محمد حسين شمروخ المطيري- مدير إدارة تراخيص الخدمات - حولي



٭ صالح العازمي مدير ادارة التدقيق والمتابع الهندسية ـ مبارك الكبير



٭ صلاح بخيت الرشيدي مدير ادارة السلامة ـ مبارك الكبير



٭ عبدالله سعود ذعار المطيري - مراقب ميزانية الوظائف - إدارة شؤون الموظفين.



٭ مها مهدي الحكاك - مراقب المتابعة والميزانية - إدارة الإنشاءات.



٭ طارق جاسم المطيري - مراقب البحوث - قطاع التطوير والمعلومات.



٭ لطيفة علي محمد الكندري - مراقب المحاسبة العامة - إدارة الشؤون المالية.



٭ أنفال صالح العبدالله - مراقب تراخيص البناء - بلدية الأحمدي.



٭ محمد فهاد المطيري - مراقب تراخيص السلامة - بلدية الجهراء.



٭ دحام ظاهر العنزي - مراقب النظافة - فرع الجهراء.



٭ سعد يوسف العجيل - إسناد مراقب المباني التاريخية - المخطط الهيكلي.