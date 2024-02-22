أسامة دياب



أكدت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس بدء السفر بتصريح السفر الإلكتروني (ETA) اعتبارا من اليوم الخميس، لافتة إلى أنه سيجعل السفر إلى المملكة المتحدة أسهل وأكثر مرونة من أي وقت مضى للمواطنين الكويتيين وغيرهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردنيين.



وقالت في تصريح صحافي إن «التقديم على ETA عبر تطبيق UK ETA المتوافر على أجهزة iOS وAndroid هو أمر سريع وسهل ورخيص الثمن، وعلى الرغم من أن معظم الطلبات تتم معالجتها بسرعة، فإننا ننصحكم بالانتظار لمدة 72 ساعة على الأقل لتأكيد صحة التصريح ETA».



وأوضحت أنه «بمجرد الحصول على تصريح السفر الإلكتروني، يسمح لحامله بالقيام برحلات قصيرة متعددة المدة لا تزيد على 6 أشهر في كل مرة إلى المملكة المتحدة على مدار عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر المستخدم لتقديم الطلب، أيهما أولا».



وإذا لم تكن متأكدا مما إذا كانت رحلتك مشمولة بـ ETA أو إذا كنت ستحتاج إلى تأشيرة بدلا من ذلك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة https://www.gov.uk/check-uk-visa». وأكدت أن «لندن ستظل دائما خيارا مفضلا للرحلات الثقافية والترفيهية والرياضية ورحلات العمل. ومع ذلك، آمل أن يتمكن الكويتيون من استخدام تصريح ETA لاستكشاف أجزاء أخرى من المملكة المتحدة أيضا، بالإضافة إلى العاصمة عدا عن أن رحلات الخطوط الجوية الكويتية المباشرة إلى مانشستر تجعل من الوصول إلى شمال إنجلترا أمرا سهلا، كلما توافرت رحلات».



وأضافت ان «القطارات الجميلة العديدة لدينا إمكانية السفر إلى اسكتلندا وويلز وجميع أنحاء إنجلترا، بالإضافة إلى أن إيرلندا الشمالية، بجمالها وثقافتها، تقع على بعد مسافة قصيرة بالطائرة أو بالعبارة».



واختتمت: «أتمنى لكل من يسافر إلى المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه وما بعدها رحلة آمنة وسلسة وممتعة».