ليلى الشافعي



أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب أهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية في استذكار تضحيات الآباء والأجداد وأبناء الكويت ودورهم في نيل حريتها واستقلالها.



جاء ذلك في كلمة للوزير خلال احتفالية الهيئة العامة لشؤون القصر بمناسبة الأعياد الوطنية تحت شعار «مهرجان القصر الوطني» قدم فيها أسمى التبريكات والتهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى جميع المواطنين بمناسبة هذه الذكرى الغالية.



وأشار الغريب إلى أهمية قيام الهيئة بتكثيف فعالياتها الوطنية وتطوير أنشطتها بما يسهم في تعزيز التواصل بين الهيئة وأبناء القصر المشمولين بالرعاية إلى جانب دورها في تعزيز روح الانتماء للوطن.



وأوضح أن هذه الفعاليات تسهم في تعرف أبناء القصر المشمولين بالرعاية على العادات والتقاليد الكويتية ومهن الأجداد والحرف التقليدية القديمة بالإضافة إلى تعزيز مهارات الإبداع والمشاركة لديهم.



من جانبه، قال المدير العام للهيئة م.حمد البرجس لـ «الأنباء»، إن احتفالات هذا العام تم تنظيمها في مقر الهيئة الرئيسي بمشاركة أكثر من 500 قاصر وقاصرة من المنتسبين للهيئة والمشمولين برعايتها، بالإضافة إلى أسرهم وعدد من كوادر الهيئة، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات الحكومية والأهلية. وأضاف البرجس أن الفعاليات شهدت العديد من الأنشطة والفقرات المتنوعة بمشاركة كل الفئات العمرية بهدف إحياء تراث الكويت وعاداتها وتعزيز الهوية البصرية التي استوحت ألوانها من علم الدولة وروح التراث الوطني. وأشار البرجس إلى أن احتفالات هذا العام كانت فرصة طيبة للقاء فيما بين القصر وأسرهم وموظفي الهيئة لتبادل وجهات النظر بشأن العديد من الموضوعات والخدمات والأنشطة، داعيا الله عز وجل أن يديم على الكويت وأهلها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح.