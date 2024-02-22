المطيري: الهيئة تسعى لتأهيل أبنائنا مهنياً وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع



بشرى شعبان



برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود وتحت شعار «فخر وعز»، احتفلت إدارة التأهيل المهني في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمس بالأعياد الوطنية.



وأعرب الشيخ فراس السعود في تصريح صحافي على هامش الحفل عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال ومشاركة أبنائنا ذوي الاعاقة فرحتهم، متمنيا للإدارة المزيد من التطوير، مؤكدا الحرص على تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا لاسيما في التعليم والتأهيل والدمج المجتمعي بمختلف أشكاله.



ورفع السعود أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير والصحة والبركة.



بدوره، ألقى مدير عام الهيئة بالتكليف الحميدي المطيري كلمة أشار فيها إلى أن الهيئة ممثلة في إدارة التأهيل المهني حريصة ضمن الخطة الانمائية ووفقا لرؤية 2035 على تطبيق مفاهيم الدمج المجتمعي والمؤسسي لذوي الإعاقة ودعم المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه ومنها تدريبهم وتأهيلهم مهنيا وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع وسوق العمل، وذلك بتوفير ورش تأهيلية مختلفة ومتنوعة كالخزف والرسم والأعمال الفنية والخياطة والزراعة والنجارة والحاسب الآلي.



وتابع المطيري: كما تعمل الهيئة على ضمان مشاركة ذوي الإعاقة من المتدربين في البرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والدينية وعرض منتجات الورش التدريبية، متقدما بخالص الشكر والتقدير لكل الجهات التعليمية والتأهيلية المساهمة ممثلة في الحضانات والمدارس والمؤسسات التأهيلية.



من جانبه، هنأ نائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة العامة لذوي الإعاقة بالتكليف مبارك البداح صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والحكومة وأهل الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، أعادها الله بالأمن والأمان على وطننا، مؤكدا حرص الهيئة على أبنائها وتعريف الجمهور بقدراتهم وإبداعاتهم ومن هذا المنطلق كان احتفال إدارة التأهيل المهني بمشاركة العديد المدارس والجهات المعنية وذلك بهدف الدمج.



وذكر البداح أن ختام الحملة الخامسة «شركاء في توظيفهم» والتي تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة المجتمع وإبراز دورهم الفعال سيكون قريبا، مبينا انهم اثبتوا تمييزهم في مختلف المحافل، مشيرا إلى قطف ثمار اتفاقية التعاون مع معهد البناء البشري في توظيف الأبناء بمختلف قطاعات الدولة ومنها القطاع المصرفي، حيث أثبتوا جدارتهم في العمل.



شارك في الحضور إلى جانب وزير الشؤون ومدير عام الهيئة الحميدي المطيري كل من نائب المدير العام للخدمات التعليمية مبارك البداح، ونائب مدير عام الخدمات الطبية عامر العنزي والشيخة سهيلة الصباح ورئيس مجلس إدارة مبرة البغلي للابن البار إبراهيم البغلي، وتخلل الحفل العديد من الفقرات من وحي المناسبة.