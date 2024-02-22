اعتمدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحافيين الكويتية بالإجماع اعتماد التقريرين الإداري والمالي لمجلس الإدارة عن عام 2022، واعـتـمـاد الـمـيزانية التقديرية لعام 2023، ومكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات لعام 2023، في الاجتماع الذي انعقد مساء الثلاثاء 20 الجاري بمقر الجمعية المؤقت بمنطقة الشويخ الصناعية شارع الصحافة، وقد حضر عن الجمعية عدنان خليفة الراشد ـ رئيس الجمعية، وجاسم محمد كمال ـ أمين السر، ودهيران مرمح أبا الخيل ـ أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة الزميل عويد عايد العنزي والزميل عبدالرحمن يوسف العليان والزميلة رابعة حسين مكي الجمعة.



وحضر من وزارة الشؤون الاجتماعية مدير إدارة الجمعيات الأهلية إيمان صالح العنزي، ورئيس قسم الجمعيات الثقافية وباحث قانوني أول بدور بوناشي، وباحث أول اجتماعي فوزية العتيبي، وسكرتارية قسم الجمعيات المهنية علياء المطيري، ومحاسب قسم الحسابات أحمد تقي، وصائغ برامج في قسم الجمعيات الأهلية أمل محمد، وسكرتارية مدير الإدارة هيام العنزي، ومشرف كتبة حسابات هناء الشرع، وسكرتير الجمعيات الثقافية مهدي بوشهري، وحضر من مكتب البزيع لتدقيق الحسابات مدقق أول أحمد أبوحويلى.



واعتمد مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية في اجتماعه الأول، الذي انعقد مساء يوم الثلاثاء، أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد، حيث افتتح الاجتماع الزميل عدنان خليفة الراشد بكلمة ترحيبية هنأ فيها أعضاء مجلس الإدارة الجدد بحصولهم على تزكية وثقة الجمعية العمومية، وتمنى من الأعضاء أن يعملوا لما فيه الخير للصحافة والصحافيين، وطلب الزميل عدنان خليفة الراشد بداية تزكية واختيار الزميلة القديرة فاطمة حسين العيسى رئيسا فخريا للجمعية لمسيرتها المهنية المشهودة، ثم طلب فتح باب الانتخابات للمناصب التنفيذية وهي: الرئاسة وأمانة السر وأمانة الصندوق، وقد تم اختيار الزميل عدنان خليفة الراشد بالتزكية رئيسا لمجلس الإدارة، والزميل جاسم محمد كمال بالتزكية لأمانة السر، والزميل دهيران مرمح أبا الخيل بالتزكية لأمانة الصندوق، والزميلة رابعة حسين مكي الجمعة مديرا للمقر، وبهذه النتيجة أصبح تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:



1 ـ عدنان خليفة الراشد ـ رئيس مجلس الإدارة.



2 ـ جاسم محمد كمال ـ أمين السر.



3 ـ دهيران مرمح أبا الخيل ـ أمين الصندوق.



4 ـ رابعة حسين مكي الجمعة ـ عضو مجلس الإدارة ـ مدير الجمعية.



5 ـ يوسف أحمد الشهاب ـ عضو مجلس الإدارة.



6 ـ عويد عايد العنزي ـ عضو مجلس الإدارة.



7 ـ عبدالرحمن يوسف العليان ـ عضو مجلس الإدارة.



كما تقدم الزميل عدنان الراشد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بمجلس الإدارة واعتمادهم التقريرين الإداري والمالي، والى وزارة الشؤون الاجتماعية على حسن تعاونهم، والى أعضاء مجلس إدارة الجمعية والجهاز الإداري على جهودهم خلال الفترة الماضية.