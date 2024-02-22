شريف حمدي



اكتست بورصة الكويت باللون الأخضر للجلسة الثالثة على التوالي بعدما أغلقت جميع مؤشراتها على ارتفاعات جماعية، إذ استمر مؤشر السوق الأول في تحقيق زيادات مستمرة وصل معها إلى 8135 نقطة في إشارة إلى استمرار معدل النمو رأسيا.



ويدعم النمو المستمر في بورصة الكويت خلال الجلسات الماضية عدة عوامل، يأتي على رأسها استمرار إعلان النتائج المالية الإيجابية المقترنة بتوزيعات نقدية وأسهم منحة، إلى جانب عمليات المراجعة التي أجرتها مؤسسات «مورغان ستانلي» و«فوتسي راسل» وإعادة تمركز ملكيات الأجانب. وكذلك عمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة على الأسهم ذات النتائج المالية الواعدة، وذلك بالتزامن مع قرب التوزيعات للشركات المدرجة عن عام 2023، إلى جانب زيادة عدد الشركات التي تنشط عليها التداولات والتي وصلت إلى مستوى 132 شركة.



وأغلق مؤشر السوق العام تداولات أمس الأربعاء عند 7420.4 نقطة بارتفاع 26.06 نقطة، ومؤشر السوق الأول عند 8135.25 نقطة بزيادة 28.42 نقطة، والسوق الرئيسي عند 6075.95 نقطة بزيادة 21.84 نقطة. إلى ذلك، أصدرت هيئة أسواق المال قرارا بإلغاء إدراج سهم البنك الأهلي المتحد - الكويت من البورصة اعتبارا من 27 الجاري نتيجة الانتهاء من عملية مبادلة الأسهم، وانتهاء الشخصية الاعتبارية للبنك، لاندماجه عن طريق الضم مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»،إذ تبع الاندماج نقل الذمة المالية الخاصة بـ «المتحد - الكويت» بكل أصوله وحقوقه والتزاماته إلى «بيتك»، مع شطب الأول وإلغاء ترخيصه من سجلات إدارة الشركات المساهمة لدى وزارة التجارة والصناعة.



وقادت الأسهم المصرفية الارتفاعات المستمرة في مؤشرات بورصة الكويت بعدما استحوذت على أعلى معدلات السيولة خلا الجلسة اليوم، إذ استحوذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على 12.29 مليون دينار، وبنك الخليج على 7.77 ملايين دينار، وبنك الكويت الوطني على 4.84 ملايين دينار.



وبلغ حجم السيولة المتداولة في البورصة أمس 65.83 مليون دينار، تداولت على 128 سهما شهد 59 منها ارتفاعا وانخفض 53 سهما وبقي 16 سهما دون تغيير.



واستحوذ السوق الأول على 50.55 مليون دينار من السيولة التي تداولت على 33 سهما تشكل كل مكونات السوق، إذ شهد 15 سهما ارتفاعا وبقي 6 دون تغير فيما انخفض 12 سهما، ووجهت 15.28 مليون دينار من السيولة إلى السوق الرئيسي الذي سجل تداولات على 95 سهما من الأسهم المدرجة فيه شهد 44 منها ارتفاعا بينما انخفض 41 سهما وبقي 10 من دون تغير.