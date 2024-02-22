

باع جيف بيزوس 14 مليون سهم من أسهم شركة Amazon.com تبلغ قيمتها حوالي 2.4 مليار دولار، وأنهى في 9 أيام تداول فقط الخطة التي كشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم.



تمت الصفقة الأخيرة، التي يصل إجمالي قيمتها إلى 8.5 مليارات دولار، على مدار 3 أيام تداول انتهت يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لإيداع تنظيمي. وقبل فورة البيع، لم يبع ثالث أغنى شخص في العالم من أسهم الشركة منذ عام 2021، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».



ولم يكشف بيزوس، الذي أسس أمازون ويمتلك شركة استكشاف الفضاء بلو أوريغن وصحيفة واشنطن بوست، عن خططه للعائدات. أعلن في 2 نوفمبر أنه سينتقل إلى ميامي من منطقة سياتل.



وفرضت ولاية واشنطن ضريبة على أرباح رأس المال بنسبة 7% في عام 2022 - وهو أمر لا تطبقه فلوريدا - مما يعني أن نقل بيزوس سيوفر له على الأرجح مئات الملايين من الدولارات من الضرائب، وتبلغ ثروة بيزوس 191.3 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.