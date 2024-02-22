

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في رفع جودة العمل وكفاءة الإنتاجية للموظفين بجميع قطاعات مؤسسات الدولة.



جاء ذلك على هامش المحاضرة التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تحت عنوان «القيادة بالذكاء الاصطناعي وكيف يمكن للحكومات تبني التحول الرقمي» لتسليط الضوء على تقنية الذكاء الاصطناعي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.



وقال مهدي لـ «كونا» عقب المحاضرة إن تقنية الذكاء الاصطناعي لها تأثير كبير على جميع القطاعات بهدف تحسين جودة مخرجات العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص في الكويت.



وأضاف أن من أهداف المحاضرة مناقشة أحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي وعرض التطورات المحلية والعالمية وتبادل الخبرات مع المتخصصين في هذا المجال.



وأوضح أهمية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم من تكنولوجيا المعلومات من تطور وتسهيل سواء كانت للمؤسسات الحكومية أو الأعمال والحياة اليومية للأفراد وعلى جميع القطاعات.