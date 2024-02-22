قدم سفيرنا في كاراكاس فاضل الحسن أوراق اعتماده لرئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مدورو.



وذكرت سفارتنا لدى فنزويلا في بيان تلقت (كونا) نسخة منه أمس الأربعاء أنه جرى أيضا خلال اللقاء بحث سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي والسياحي خاصة أن البلدين يستعدان للاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء العلاقات الديبلوماسية بينهما في العام المقبل 2025.



وأشار البيان إلى أن السفير الحسن نقل تحيات وأطيب تمنيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح ووزير الخارجية عبدالله اليحيا إلى الرئيس الفنزويلي.



وأضاف ان الرئيس مدورو طلب بدوره نقل تحياته القلبية وتمنياته الخالصة لصاحب السمو الأمير، مستذكرا بكل اعتزاز زيارته الرسمية المهمة للكويت في يونيو 2022 وما تضمنته من اجتماعات مع كبار المسؤولين.



وأعرب رئيس فنزويلا عن ترحيبه بالمستثمرين الكويتيين واعدا بتقديم جميع التسهيلات لهم.