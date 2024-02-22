قالت عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة المستشار هدى الشايجي إن الديوان حريص على الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.



وأضافت الشايجي، في تصريح لـ «كونا» عقب اختتام زيارة رسمية للأردن، «أن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال حقوق الإنسان وزيارة عدة جهات حكومية وأهلية معنية بحقوق الإنسان وحماية الأسرة».



وذكرت أنه جرى خلال الزيارة الاطلاع على تجارب المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحماية الأسرة والاتفاق على تبادل الخبرات والتنسيق للتعاون المستقبلي مع الجانب الأردني.



وأكدت أن دولة الكويت تسعى دائما لنشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز التعاون والاستفادة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمجتمع.



وأشارت الشايجي إلى أن الزيارات تهدف لمواصلة التعاون الإيجابي والبناء مع كل الفاعلين لتعزيز حالة حقوق الإنسان على مستوى المنطقة والعالم.



وبينت أن خطة عمل لجنة الأسرة بالديوان الوطني لحقوق الانسان تتضمن دراسة التشريعات الخاصة بحقوق الأسرة خاصة التشريعات التي تحمي المرأة من العنف وصون حقوقها إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث لعمل تقارير في المجالات المتصلة بقضايا المرأة وإعداد خطة اعلامية للتوعية بدور المرأة في حماية الأسرة.



وأجرت المستشار الشايجي خلال وجودها بالأردن زيارة للعديد من الهيئات الأردنية المعنية بمجال حقوق الانسان كالمركز الوطني لحقوق الانسان ولجنة المرأة في مجلس الأعيان ووزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام ودار الوفاق الأسري والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.



ورافق المستشار الشايجي في الزيارة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالديوان الوطني وعضو لجنة حقوق الأسرة ضحى العتيبي.