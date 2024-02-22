

كشفت توقعات عن توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتخفيض سعر الفائدة في يونيو المقبل، وذلك وفقا لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين قالوا أيضا إن الخطر الأكبر هو أن التخفيض الأول لسعر الفائدة سيأتي في وقت متأخر عما كان متوقعا وليس قبل ذلك.

وتوقعت استطلاعات أجرتها «رويترز» منذ سبتمبر 2023 باستمرار، أن يتم التخفيض الأول لأسعار الفائدة في منتصف هذا العام تقريبا. ومع ذلك، تغيرت توقعات الأسواق من مارس إلى مايو، ويتم تسعيرها الآن خلال شهر يونيو باعتباره الوقت الأكثر ترجيحا لخفض سعر الفائدة لأول مرة.

وعلى الرغم من ارتفاع أسواق الأسهم، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس إلى 4.28% هذا الشهر وحده، وذلك بفضل سلسلة من الإصدارات التي تظهر نموا قويا وسوق عمل ضيق وتضخم لايزال ثابتا.

وقالت أغلبية قوية مكونة من 86 من 104 اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» في الفترة من 14 إلى 20 فبراير إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية - البالغة حاليا 5.25 - 5.50 % - في الربع المقبل، على غرار استطلاع الشهر الماضي.