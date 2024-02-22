فواز الخالد: نثمّن جهود بنك الخليج في تعزيز حضوره والوصول بخدماته إلى المزيد من العملاء

محمد القطان: جميع الفروع الجديدة تستهدف توفير تجربة أكثر تميزاً تعتمد مفهوم الخدمة الذاتية



في إطار جهوده المستمرة لترسيخ مبادئ الاستدامة، افتتح بنك الخليج أمس أول فروعه الصديقة للبيئة في منطقة صباح الأحمد السكنية، والذي يعد أول فرع مستقل بالهوية الجديدة للبنك، بحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الصباح والرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج وليد مندني ومدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد القطان وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية في البنك.



وخلال مشاركته في افتتاح فرع بنك الخليج الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، أشاد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح بالمستوى المتميز للقطاع المصرفي الكويتي، والحرص على افتتاح فروع جديدة في كل مناطق دولة الكويت إجمالا وعلى أرض محافظة الاحمدي على وجه التحديد، مما يعزز منظومة الخدمات المصرفية والمالية في المحافظات، خاصة المناطق السكنية الجديدة ويسهم في التيسير على سكانها وتوفير المزيد من الجهد والمشقة.



وثمن المحافظ جهود بنك الخليج لتعزيز حضوره والوصول بخدماته إلى المزيد من العملاء في كل مناطق الكويت خاصة محافظة الأحمدي، معربا عن تطلعه إلى المزيد من الفروع ومختلف البنوك المحلية والدولية على ارض محافظة الاحمدي ذات الخصوصية والمقومات الاقتصادية والتجارية والسياحية المعروفة، وبحكم المساحة الكبيرة والكثافة السكانية والمدن الجديدة التي تضمها.



من جانبه، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد القطان: سعداء بافتتاح أول فرع صديق للبيئة كليا، تمهيدا لتحويل شبكة فروعنا إلى صديقة للبيئة، وتصميمها وفقا للهوية الجديدة للفروع، بناء على خطة وجدول زمني جار تنفيذهما، تماشيا مع دورنا الرائد في ترسيخ مبادئ الاستدامة ومساهماتنا الفاعلة في التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وذلك انطلاقا من استراتيجية 2025 ورؤية الكويت 2035.



وأشار إلى أن فرع صباح الأحمد السكنية يعد باكورة فروعنا المستقلة الصديق للبيئة والمصمم وفقا للهوية الجديدة للفروع، لافتا إلى أن فرع الفنار كان باكورة فروع البنك بالمجمعات التجارية في حلتها الجديدة ذات الألوان التي توفر تجربة مميزة لعملائنا.



ولفت إلى أن الفروع الجديدة والمعاد تحديثها تعتمد مفهوم الخدمة الذاتية، إذ يستطيع العميل إنجاز أغلب معاملاته بنفسه، سواء من خلال المنطقة المخصصة للخدمة الذاتية أو عبر أجهزة الصراف الآلي ATM وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM، المتاحة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع.



وأضاف: نعمل في بنك الخليج من خلال استراتيجية واضحة تستهدف جعل تجربة العميل المميزة أكثر تميزا، سواء من خلال تطبيق البنك على الموبايل الذي يعد الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، أو من خلال زيارة الفروع وعبر أجهزة الصراف الآلي، فضلا عن تحديث مركز خدمة العملاء، ونظام الرد الصوتي التفاعلي.



وأكد حرص بنك الخليج على توفير الخدمات المصرفية المميزة للعملاء على مدار 24 ساعة، بمختلف الطرق والوسائل، من خلال الموقع الالكتروني، وتطبيق الخليج على «الموبايل»، ومركز الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب الفروع المنتشرة في مختلف المناطق.



وتابع: إلى جانب كون الفرع الجديد صديقا للبيئة كليا، ويتميز بالتصميم العصري والخدمات المصرفية السريعة والمتطورة، حيث حرصنا على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا اللازمة لخدمة عملائنا، بما يتواكب مع التطورات الكبيرة التي تشهدها الخدمات المصرفية عالميا.



وأضاف: يتسم فرع صباح الأحمد السكنية بتصميم مميز يوفر المزيد من الراحة والسهولة والسرعة للعملاء إلى جانب كونه فرعا مستداما وصديقا للبيئة كليا، بما يتوافق مع معايير المباني الخضراء، التي تستهدف تقليص استهلاك الكهرباء والاعتماد على الألواح الشمسية كأحد مصادر الطاقة والاعتماد على أجهزة استشعار لتقليص استهلاك الكهرباء إلى جانب توفير وحدة لشحن السيارات الكهربائية.



واختتم القطان تصريحاته بالقول: حرصنا عند تصميم الفرع على توفير سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مصاعد تسهل الوصول إلى كل الطوابق وغرفة صناديق الأمانات التي يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة.