الدويسان: بطاقة تجربة رقمية مبتكرة بمزايا وخدمات مصممة لكل من الأطفال والآباء



أطلق بنك «وياي» أول بنك رقمي في الكويت بطاقة «جيل» الجديدة، والتي تعد ابتكارا رائدا تم تصميمه لخلق تجربة بنكية للأطفال من سن الثامنة إلى الرابعة عشرة من خلال تطبيق بنك «وياي»، حيث يبدأ الأطفال مع بطاقة «جيل» رحلة تمكين مالي مدعومة بمزايا وخدمات رقمية مصممة لكل من الأطفال والآباء.



ويتمتع الآباء بالتحكم والأمان الفائقين من خلال القدرة على تجميد وتفعيل البطاقة أو استخدامها وتحديد قيودها بخطوات بسيطة في التطبيق، بالإضافة للأهمية الكبيرة للسلامة من خلال تصميمها الخالي من الأرقام لتعزيز الأمان في كل عملية، حيث تمثل بطاقة «جيل» الأداة المثالية لتقديم الأطفال إلى عالم المال بطريقة آمنة وتحت إشراف الأبوين، فمن خلال خطوات بسيطة وسهلة عبر التطبيق يمكن للآباء إنشاء حساب «جيل» وطلب البطاقة لأطفالهم، مما يضمن تجربة سلسة من البداية، ويمكن للأبوين التحكم بالحساب والبطاقة ومتابعة جميع المعاملات وسلوكيات الطفل في الإنفاق والادخار.



وتجسد بطاقة «جيل» البساطة للأطفال، وتسهم في بناء حس المسؤولية ومفاهيم الثقافة المالية منذ سن مبكرة، حيث سيتاح للأطفال الصغار التمتع ببطاقة بنكية يتم إصدارها باسمهم، ما يمكنهم من استخدامها والتحكم في أموالهم بفضل واجهة تطبيق سلسة وسهلة الاستخدام، كما يمكنهم استخدام المحافظ الإلكترونية مثل Apple Pay.



وتتميز بطاقة «جيل» بأنها مخصصة لكل طفل حسب اختياره من الألوان المتوفرة وهي: الأصفر والوردي والأزرق، مما يتيح للأطفال التعبير عن شخصيتهم من خلال اللون الذي يفضلونه، ويعزز الشعور بالملكية للبطاقة والفخر بالقدرة على اتخاذ قراراتهم المالية.



وقد ذكرت آمال الدويسان نائب رئيس بنك وياي من بنك الكويت الوطني خلال حفل إطلاق البطاقة: نفخر في بنك وياي بإطلاق البطاقة الأولى من نوعها في الكويت للأطفال بعمر من 8 سنوات إلى 14 سنة، وتعتبر «جيل» تجربة رقمية مبتكرة ومصممة خصيصا لهذه الشريحة في المجتمع مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك الأبوين في المتابعة والتوجيه من خلال التطبيق، كما أنها البطاقة الأولى لهذه الفئة العمرية والتي يتم توفيرها لهم من دون بيانات أو تفاصيل بنكية وذلك لتوفير أكبر قدر من الأمان والاطمئنان للأبوين للأطفال. تجدر الإشارة إلى أن بنك وياي أحدث نقلة نوعية في التجربة البنكية لمختلف شرائح المجتمع في الكويت من خلال تقديم حلول تمكن الأفراد من جميع الأعمار من تحقيق الاستقلالية المالية، كما أنه من خلال التكنولوجيا الحديثة والتفاني في التصميم المتمحور حول المستخدم، يستمر «وياي» في تشكيل مستقبل البنوك في الكويت والمنطقة.



ومنذ إنشائه عام 2021 كأول بنك رقمي في الكويت، يحمل «وياي» مفهوما يتصور المستقبل، فهو يجمع بين التكنولوجيا وتصميم أكثر عصرية لخلق تجربة مصرفية سلسة وشاملة والعمل باستمرار على تطوير منتجات وخدمات جديدة لتلبية احتياجات عملائه.



ومنذ الإطلاق، شهد البنك إقبالا كبيرا من الآباء على فتح حسابات جديدة، حيث يمكن فتح حساب مصرفي خلال دقائق معدودة دون الحاجة لأية أوراق، كما حاز على عدة جوائز ومنها جائزة أفضل الابتكارات المالية في مجال تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف على مستوى العالم، وذلك ضمن الجوائز السنوية لأفضل ابتكارات القطاع المالي للعام 2022.