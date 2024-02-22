أعلنت الحكومة الإيرانية أمس، أنها دعت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لزيارة طهران في مايو بعد أن وجه انتقادات بشأن برنامجها النووي.



وقال رئيس منظمة الطاقة النووية محمد اسلامي «قمنا بدعوة غروسي لإلقاء كلمة في المؤتمر الدولي للطاقة النووية» الذي سيعقد بين 6 و8 مايو في إيران.



وأعرب غروسي مؤخرا عن استعداده لزيارة إيران فيما تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية صعوبات لمراقبة البرنامج النووي الإيراني الذي لايزال يواصل تطوره مع نفي طهران نيتها حيازة قنبلة نووية.



وخلال زيارته الأخيرة في مارس 2023، التقى غروسي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورحب بـ «المناقشات البناءة» التي أجراها مع السلطات الإيرانية.



لكن في يناير أعرب عن أسفه لقيام إيران بتقييد تعاونها «بصورة غير مسبوقة» مع الوكالة التي باتت كأنها «رهينة» لدى الجمهورية الإسلامية.



وتخضع طهران لعقوبات أميركية صارمة منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي الذي خفف العقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية لمنعها من تطوير قنبلة نووية.



وردت إيران ببدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، وبطأت بعد ذلك وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 60% في العام الماضي، عقب بدء طهران وواشنطن مفاوضات غير رسمية هدفت إلى خفض التوترات بينهما، لكن إيران ما لبثت أن سرعته في نهاية عام 2023.