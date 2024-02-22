

عبدالحميد الخطيب



كشف الفنان القدير داود حسين عن العمل المسرحي الذي سيعيد ثنائيته مع الفنان القدير حسن البلام بعد ابتعاد عن التعاون معا استمر لسنوات طويلة، حيث أعلن بوحسين عن تصديهما لبطولة مسرحية بعنوان «صناع محتوى» سيتم تقديمها ضمن أنشطة «موسم الرياض» بالمملكة العربية السعودية، وقال: العرض الأول لـ «صناع المحتوى» ابتداء من 27 فبراير على مسرح بكر الشدي.



والمسرحية كوميدية هادفة، وتدور أحداثها حول صاحب سكن للعزاب يتفاجأ بانتشار مقطع لأحد المستأجرين يغير حاله من إنسان عادي إلى مشهور، ليقوم صاحب السكن بمحاولة استثمار مع المستأجر المشهور من خلال تصوير فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل والمشاركة معه في أكثر من برنامج ومحاولة كسب المال في إطار كوميدي ساخر



يذكر أن «صناع محتوى» من تأليف: هيا أحمد، إخراج: محمد راشد الحملي، ويشارك في بطولتها بجانب داود حسين وحسن البلام، نخبة من النجوم منهم: خالد المظفر، علي الحسيني، إيمان فيصل، أحمد المظفر، ريم النجم، سلمان كايد، وغيرهم.