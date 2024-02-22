

يحيى حميدان



طالب المنسق الإعلامي بنادي التضامن خالد الشريكة اتحاد كرة القدم بضرورة إيجاد حل لنقل مباريات دوري «زين» للدرجة الأولى تلفزيونيا حتى تتم الاستفادة من وجود تقنية الحكم الفيديو المساعد «VAR».



وقال الشريكة، في حديث مع «الأنباء»، ان مباريات «دوري المظاليم» حساسة ولا تقبل إهدار النقاط، و«العنيد» يعاني بعض الأحيان من بعض القرارات التحكيمية التي تكلفه فقدان النقاط مثلما حصل في المباراة الأخيرة للفريق أمام الصليبخات 3-3 ضمن الجولة الـ 12 الاثنين الماضي.



وأضاف الشريكة: «تسببت القرارات التقديرية من الحكام في حرماننا من هدف بداعي التسلل وكذلك ركلة جزاء، وعند احتجاجنا على الحكام يتم الاعتذار بعدم وجود تقنية الفيديو، وتوفير نقل المباريات سيسهم أولا في إيجاد العدالة بين الفرق بخلاف تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم كون المباريات ستكون منقولة مباشرة على شاشة التلفزيون».



هذا، وقررت إدارة التضامن فسخ عقد المهاجم طلال العجمي بالتراضي بين الطرفين عقب إغلاق باب الانتقالات الشتوية بناء على طلب اللاعب الذي لا يستطيع الالتزام مع «العنيد» هذا الموسم بسبب بعض الارتباطات.



كما تم استبعاد عودة المهاجم السنغالي عمر ويد للتضامن من جديد عقب رفع اسمه من قائمة الفريق لدى اتحاد الكرة طبيا، وذلك بعدما أثبتت الفحوص حاجته لإجراء عملية جراحية في الرباط وسيغيب على أثرها لفترة طويلة. وتمنح لوائح اتحاد الكرة جميع الأندية حرية رفع اسم أحد اللاعبين في حال تعرضه لإصابة وتسجيل بديل له لفترة تستمر شهرا فقط لتحديد من يتم تسجيله واستبعاده.



وبعد رفع اسم ويد، تعاقد «العنيد» مع المهاجم الكولومبي كارلوس ريفاس الذي سبق له تمثيل أندية اليرموك والسالمية والشباب، حيث خاض اللاعب المباراتين الماضيتين مع التضامن.