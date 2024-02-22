

اجتمع رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر أمس الأول مع مجموعة من الأندية التي ألغي إشهارها في ديسمبر الماضي من قبل وزير الدولة لشؤون الشباب السابق محمد العيبان والهيئة العامة للرياضة، وذلك استجابة للمناشدة التي أطلقتها الأندية في اجتماعها الذي عقد السبت الماضي بديوانية د.فلاح المهاوش.



وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات وبالأخص القرارات التي ستصدر من قبل الاتحادات الدولية ضد الكويت، في ظل استفسارات تلك الاتحادات «غير الرسمية» حول غياب اللاعبين الكويتيين من المشاركة في الاستحقاقات الخارجية ما يقارب العام، وما سيترتب عليه من عقوبات قد تصل إلى إيقاف الرياضة الكويتية إذا جاءت الاستفسارات بكتب رسمية قد تتطور وترفع للجنة الأولمبية الدولية بسبب التدخل الحكومي في الرياضة بإلغاء إشهار 43 ناديا متخصصا.



وشكر الحضور الشيخ فهد الناصر على سرعة قبوله الدعوة للاجتماع مع الأندية، ما يؤكد حرصه على تذليل العقبات وإنهاء هذه الأزمة بالسرعة المطلوبة وقبل تدخل الاتحادات الدولية لتلك الأندية، مبدين تفاؤلهم من تفهم وزير الدولة لشؤون الشباب داود معرفي لهذه الأزمة، وحرصه على حلها بأسرع وقت.



بدوره، شكر الشيخ فهد الناصر الأندية على وطنيتها وعدم مخاطبة الاتحادات الدولية حول التدخل الحكومي بإلغاء إشهار هذه الأندية، مطالبا الأندية في حال ورود كتب رسمية كن الاتحادات الدولية لهم، مخاطبة الأولمبية الكويتية قبل اتخاذ أي خطوة.