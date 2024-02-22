

يعقوب العوضي



تلقى برقان خسارته الثانية بمنافسات البطولة العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ 42 المقامة حاليا في الأردن، وذلك أمام دار كليب البحريني بنتيجة 1-3 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، علما أنه خسر افتتاحيا أمام الشرطة القطري بنتيجة 0-3، ومن المقرر أن يواجه اليوم في الجولة الثالثة فريق السويحلي الليبي في الـ 4:00 عصرا. وكان ممثل الكويت الثاني في البطولة فريق كاظمة قد تلقى هو الآخر خسارته الأولى أمس الأول، والتي جاءت من قطر القطري بنتيجة 1-3، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، علما أنه واجه أمس الأهلي بنغازي الليبي في الجولة الثانية، بينما يلتقى اليوم مع النجمة البحريني في الـ 7:00 مساء في ثالث جولات المجموعة.