

بيروت - ناجي شربل



أحرز منتخب لبنان كأس دورة بيروت الرباعية الدولية في كرة السلة، بفوز ثالث على منتخب سورية 94-83 نقطة في المباراة التي أجريت بينهما في قاعة النادي الرياضي غزير في كسروان أمام جمهور حاشد ضاقت به مدرجات الملعب.



وتوافد الحضور إلى الملعب قبل ساعات من المباراة، للوقوف على جهوزية منتخب «الأزر» وصيف بطولة آسيا الأخيرة، قبل خوضه مباراتين في النافذة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة آسيا بالسعودية العام المقبل، اذ يلعب لبنان مباراته الأولى أمام سورية 23 فبراير في صالة الفيحاء بدمشق، قبل استقباله البحرين في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل الاثنين 26 منه.



وخاض المنتخب اللبناني الدورة بغياب نجمه وائل عرقجي والقائد علي حيدر الذي كثر الحديث عن اعتزاله المباريات الدولية مع المنتخب، كما افتقد كريم زينون لإصابته.



وشارك في البطولة الى جانب لبنان وسورية كل من العراق وفلسطين.



وأجريت مراسم التتويج في حضور رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة اكرم حلبي ورؤساء بعثات المنتخبات المشاركة والنائب جهاد بقرادوني.