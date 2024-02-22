

يبدو ميلان الإيطالي قريبا من بلوغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم بعد فوزه بثلاثية نظيفة على رين الفرنسي في ذهاب ملحق التأهل، في مباراة الإياب التي تجمعهما اليوم، فيما تبرز مجددا مباراة روما الإيطالي وفينورد الهولندي بعد انتهاء موقعة الذهاب بالتعادل. وتغلب ميلان بسهولة على رين 3-0 ذهابا، بأهداف الإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك، والفرنسي تيو هرنانديز، والبرتغالي رافايل لياو، في مباراة سيطر فيها على الاستحواذ.



وكان ميلان، صاحب سبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قد وقع في مجموعة حديدية في دور المجموعات من المسابقة القارية الأم، فأنهاها ثالثا بفارق المواجهات المباشرة مع باريس سان جرمان الفرنسي الوصيف بفارق ثلاث نقاط وراء بوروسيا دورتموند الألماني.



لكن تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي التي قدمت أخيرا مستويات طيبة في الدوري الإيطالي ساهمت في ارتقائها إلى المركز الثالث، منيت بخسارة كبيرة على أرض مونزا 2-4 الأحد، ما أعاد الحديث عن هشاشة دفاعه.



وتتركز الأنظار مرة جديدة على لقاء فينورد الهولندي مع ضيفه روما الإيطالي الذي عادل له البلجيكي روميلو لوكاكو ذهابا في الشوط الثاني (1-1).



وكان فريق العاصمة الإيطالية فاز 1-0 في نهائي مسابقة المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ» 2022، وكرر تخطيه منافسه في ربع نهائي يوروبا ليغ الموسم الماضي (0-1 و4-1 بعد التمديد).



لكنه أقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وعين لاعب الوسط السابق دانييلي دي روسي بحثا عن وقف الانزلاق في النتائج.



وبعد يومين من إقالة مدربه الإيطالي جينارو غاتوزو لسوء النتائج، يستقبل مرسيليا الفرنسي اليوم شاختار دانييتسك الأوكراني بعد تعادلهما 2-2 في هامبورغ، الأرض البيتية لشاختار بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.



وتجمع مباريات الملحق الأندية التي حلت ثالثة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وتلك التي حلت وصيفة في مجموعاتها في مسابقة الدوري الأوروبي.



ويبدو قره باغ الأذربيجاني قريبا من ثمن نهائي مسابقة قارية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه ذهابا خارج قواعده على براغا البرتغالي 4-2، على غرار سبورتينغ البرتغالي الفائز على يونغ بويز السويسري (3-1). وستكون مهمة تولوز الفرنسي صعبة لتعويض خسارته أمام بنفيكا البرتغالي (1-2)، ومثله يبحث سبارتا براغ التشيكي عن قلب سقوطه على أرض غلطة سراي التركي (2-3).



وكانت المباراة الوحيدة تنتهي بالتعادل السلبي بين فرايبورغ الألماني الباحث عن ثمن النهائي للموسم الثاني تواليا ولانس الفرنسي.