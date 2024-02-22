

انطلق اليوم الأربعاء معرض «رحلة الإبحار عبر تاريخ الكويت» في متحف الكويت الوطني مستحضرا تاريخ البلاد وتعلقها بالبحر من خلال عرض مكتشفات أثرية تعود لمختلف العصور بدءا بالعصر الحجري الحديث حتى اليوم.



وقال الأمين العام المساعد بالتكليف لقطاع الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا لـ«كونا» عقب افتتاحه المعرض الذي يستمر شهرين إن من شأن المعرض اطلاع الجمهور على المكتشفات الأثرية المتعلقة بالبحر وتعريف طلبة المدارس بتاريخ الآباء والأجداد وبمهنة الغوص وصناعة السفن.



وأضاف بن رضا أن المعروضات تتضمن نماذج لسفن بحرية منها البوم وأدوات كانت تستخدم في رحلات البحر والغوص اكتشفت من بعثات التنقيب التي حرصت على دراسة واستكشاف المناطق الأثرية في الكويت مثل موقع الصبية وجزيرة فيلكا.



يذكر أن المعرض يأتي ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي الـ29 الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويختتم فعالياته غدا الخميس بحفل تكريم الشاعر الغنائي سامي العلي على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا.