

عقدت جمعية التكافل لرعاية السجناء عصر أول من أمس مؤتمرها السنوي الخاص بجمعيتها العمومية العادية وغير العادية المنتهية في 31/12/2023 بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مراقب الجمعيات الخيرية والمبرات عاصم الفيلكاوي وأعضاء الجمعية، حيث عرض رئيس مجلس إدارة الجمعية مساعد مندني التقرير المالي والإداري لعام 2023 بالتفصيل وتمت مناقشة بعض النقاط الإدارية فيه من قبل الأعضاء، كما تمت مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2024 والمشروعات والبرامج الخيرية لدى الجمعية مع الأعضاء، وأبدى الجميع الموافقة على مضي الجمعية في مشروعاتها وتقديم الدعم اللازم.



وفي الجمعية العمومية غير العادية تمت الموافقة على إشهار وقفية التكافل ليعود ريعها على السجناء والغارمين وأسرهم.



وعلى هامش الاجتماع، أعلن مندني عن تقديم الجمعية مساعدات منذ نشأتها عام 2005 حتى عام 2023 لأكثر من 17563 حالة من الغارمين والغارمات ومن عليهم ضبط وإحضار في السابق بمبلغ 14 مليون دينار، ومساعدة 14815 حالة من أسر السجناء والحالات الإنسانية بمبلغ 3 ملايين و300 ألف دينار.



ووجه مندني الشكر للأعضاء المؤسسين للجمعية ولوزارة الشؤون الاجتماعية وممثليها الذين ساهموا بجهودهم الكبيرة في دعم جمعية التكافل وتيسير أعمالها، وشكر الأمانة العامة للأوقاف لدعمها المستمر لما تقوم به الجمعية من حملات متتالية على مدار العام والهيئة العامة لشؤون القصر والمتبرعين، ودعا الجميع إلى الاستمرار في مؤازرة الجمعية من أجل تحقيق طموحها.