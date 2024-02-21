أطلقت الجمعية الكويتية لتعزيز القيم حملة قيمية لحماية المال العام تحت عنوان "شايفها سهلة؟"، والتي تستمر حتى 3 مارس.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالوهاب السنين في بيان صحافي إن الحملة التي تنظمها الجمعية انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وواجباتها الوطنية، تهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع بأضرار الاعتداء على المرافق العامة والمال العام، ونشر القيم الأخلاقية المتعلقة بالأمانة والنزاهة في التعامل مع المال العام، وتعزيز أخلاقيات العمل والمسؤولية لدى الموظفين، موضحاً أن الجمعية الكويتية لتعزيز القيم تسعى من خلال الحملة أيضاً إلى تحفيز المواطنين على المشاركة الفعالة في مراقبة وحماية المال العام، وتعليم الشباب قيمة وأهمية المحافظة عليه.



واعتبر السنين أن الاعتداء على المال العام جريمة تهدد أمن المجتمع وتزعزع الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن الجميعة دقت ناقوس الخطر من تفشي هذه الظاهرة، وداعياً إلى التصدي لها بشتى السبل والوسائل المتاحة.



وأفاد السنين بأن الحملة استندت إلى الأدلة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تحرم الاعتداء على المال العام، كما بينت دوافعه، والتي تتلخص في التعلق بالدنيا، والجشع والطمع.



وأضاف: تطرقت الحملة لصور الاعتداء على المال العام التي تفشت في الآونة الأخيرة، ومنها: الاختلاس، والرشوة، وخيانة الأمانة، وعدم الالتزام بساعات الدوام، والإهمال الوظيفي، وعدم اتقان العمل، والتربُّح من الوظيفة، واستخدام الأشياء التي تخص الوظيفة لأغراض شخصية، وكذلك الإضرار بالمرافق العامة: كالمساجد والمدارس، والحدائق والمتنزهات.



وشدد السنين على ضرورة تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع لحماية أموال العامة الذي عده واجباً وطنياً وأخلاقياً، منوهاً بأن المادة 17 من الدستور الكويتي نصت على أن: "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن".



وأشار السنين إلى أهمية توعية المجتمع بالمحافظة على المال العام، مؤكداً أن تقوية الوازع الديني من أهم سبل للمحافظة على المرافق العامة.