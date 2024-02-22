أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري، رئيس لجنة المشروعات الوطنية ورئيس فريق مشروع «المكشات 2»، عن برنامج احتفالات «المكشات 2» بالأعياد الوطنية والتي تبدأ اليوم الخميس، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن العديد من الفعاليات المميزة التي تواكب هذه المناسبة العظيمة في أجواء من الفرح والسرور، مؤكدا أن وزارة الشؤون حرصت على تنظيمها بأفضل صورة ممكنة، آملا أن تنال رضا الزوار.

وأشار المطيري إلى أن برنامج الاحتفالات الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى الاثنين المقبل من الساعة الثالثة عصرا حتى منتصف الليل ويتضمن حفلا غنائيا للفنان عادل الرويشد وفرقا شعبية ومسابقات وجوائز بالتعاون مع وزارة الإعلام، وكذلك حفلات غنائية وألعاب نارية وشخصيات أطفال، إضافة إلى عرض يقدمه فريق الكويت للطائرات الورقية.

وأكد المطيري أن الفعاليات ستكون مميزة وذات طابع مختلف احتفالا بالأعياد الوطنية في أجواء من الفرحة والبھجة.

ودعا إلى متابعة حساب «المكشات 2» في برنامج «إنستغرام» للتعرف أكثر على فعاليات الاحتفالات الوطنية.