المعهد حريص على تنظيم احتفالات تليق بمكانة الكويت وإظهار الجانب المشرق أمام العالم



آلاء خليفة



استكمل معهد المرأة للتنمية والسلام فعاليات مهرجان «السلام السابع» احتفالا بالأعياد الوطنية والذي تنظمه لجنة المهرجانات والتراث بالمعهد تحت شعار «وطن واحد.. قوتنا في وحدتنا»، حيث استضاف مالك مزرعة «زهرة» في العبدلي فهد جواد الاربش ضيوف المهرجان من الوفود الخليجية المشاركة والتي قدمت عروضا فنية نالت اعجاب الجميع، حيث تعرفوا على مرافق المزرعة وقضوا يوما ممتعا في أرجائها.



وقالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان ان مهرجان السلام السابع مهرجان وطني ثقافي فني تراثي توعوي سياحي تعرفت من خلاله الوفود الخليجية المشاركة على معالم الكويت الجميلة من خلال الفعاليات التي تنظيمها على مدار أيام المهرجان في أماكن عدة، لافتة إلى أن المعهد حريص سنويا على تنظيم احتفالات تليق بمستوى ومكانة دولتنا الحبيبة واظهار الجانب المشرق لها للعالم أجمع، موضحة ان البرامج متنوعة وتعكس الصورة الحضارية للكويت خلال شهر الأعياد الوطنية.



وأضافت ان الوفود الخليجية المشاركة في المهرجان من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين تجسد روح الأخوة والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي، آملة ان ينتقل المهرجان القادم ليكون بمشاركة دول عربية، متوجهة بجزيل الشكر والتقدير للجنة التنظيم بالمعهد على جهودهم المبذولة طوال أيام المهرجان ولجميع الوفود الخليجية المشاركة والشكر موصول إلى الجهات المشاركة ومنها وزارت الداخلية والتربية والشؤون والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجمعية الكشافة ووسائل الاعلام، ومالك مزرعة زهرة فهد الاربش لحسن استضافته لوفود المهرجان ورئيس نادي الرماية د.دعيج العتيبي.



وذكرت الجوعان ان ختام المهرجان شهد تنظيم معرض فن تشكيلي وتراثي يحاكي المناسبة واقيم في مجمع بوليفارد بإشراف الفنان التشكيلي فاضل الريس.



من جانبه، قال المسؤول في مزرعة زهرة بدر الكندري في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الفعالية: سعدنا باستضافة احدى فعاليات مهرجان السلام السابع الذي ينظمه المرأة للتنمية والسلام بمشاركة وفود خليجية قدمت عروضا فنية تراثية خليجية للحضور احتفالا بالأعياد الوطنية، مشيرا إلى ان مزرعة زهرة تقيم العديد من الفعاليات خلال الأعياد الوطنية ومنها العرضة وعرض الألوان وفرقة التخت الشرقي وفقرة المسابقات والحفلة الغنائية والألعاب النارية.



وبين الكندري ان هذا هو الموسم الثالث للمزرعة على التوالي موضحا انها تعمل خلال يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية والدخول فقط للعائلات حيث يتم استقبال من 20 إلى 25 ألف زائر في عطلة نهاية الاسبوع وما يزيد على 40 ألفا خلال الاجازات الرسمية، لافتا إلى ان المزرعة تحتوي على اكثر من 100 شجرة سدر ومنحل ويمكن للزوار تجربة حلب الأبقار وتحتوي المزرعة على بحيرة البط وmini zoo كما ان هناك محمية الفراولة ومحميات اخرى للخضراوات بالاضافة إلى ألعاب للأطفال.



وذكر ان جميع العاملين في المزرعة من الشباب الكويتيين وهدف مالك المزرعة دعم الشباب الكويتي، مشيرا إلى ان المزرعة تفتح أبوابها للزوار من 11 صباحا وحتى 10 مساء.



وزاد: نود أن ننتهز الفرصة ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، داعيا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.