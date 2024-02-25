تقدم رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي حسين سبيل العازمي بالتهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي عامة والنقابيين بصفة خاصة بمناسبة ذكرى الاعياد الوطنية، سائلا الله عز وجل أن يعيد الافراح دائما وأبدا على الوطن الحبيب.



وقال العازمي ان هاتين المناسبتين غاليتين على الشعب الكويتي الذي اثبت من خلالهما قمة التعاضد والتلاحم وبذل وضحى بكل غال سواء على مستوى القيادة او الشعب من اجل ان يعيش الوطن وينعم ابناؤه بالحرية والكرامة، وأننا في ظل هذه المناسبات الغالية لابد أن نستذكر دور شهدائنا الابرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل هذا البلد، داعيا الله عز وجل أن يتقبلهم ويسكنهم فسيح جناته.



وأضاف: تأتي هاتان المناسبتان ودولتنا تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وهي نعمة كبيرة نسأل الله أن يديمها علينا دائما، ولابد أن نستلهم روح هاتين المناسبتين ونكون نسيجا واحدا متلاحما وننسى كل الاختلافات ونتذكر فقط حرصنا على بلدنا الغالية ونعمل جميعا يدا واحدة من اجل مصلحة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.