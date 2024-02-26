السلمان: الانتهاء من المرحلة الثانية خلال الربع الرابع من العام الحالي.. والشركة تعكف على تطوير مرافقها تدريجياً

الدوسري: المشروع يضم أبرز معالم الكويت والمرحلة الثانية تبدأ من الجزيرة الخضراء إلى مسنة الشعب

عاطف رمضان

افتتحت شركة المشروعات السياحية اليوم المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية والتي تمتد من أبراج الكويت بطول 5 كيلومترات، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الشيخ محمد السلمان الصباح والرئيس التنفيذي للشركة فاضل الدوسري وعدد من ممثلي الشركة ووسائل الإعلام.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الشيخ محمد السلمان في تصريح لـ «الأنباء» إن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية يمتد على طول 5 كيلومترات ويأتي تزامنا مع الأعياد الوطنية التي تشهدها البلاد، داعيا الله تعالى أن يحفظ وطننا الكويت ويمن عليها بالأمن والأمان برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف السلمان أن شركة المشروعات السياحية خلال الآونة الأخيرة قامت بتطوير كل مرافقها بشكل تدريجي ابتداء من حديقة جنوب الصباحية وحديقة ونتر وندرلاند في شاطئ البلاجات، والآن تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية والذي يمتد 5 كيلومترات، مشيرا إلى انه خلال الربع الرابع من العام الحالي سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الواجهة البحرية وتمتد كذلك على مسافة 5 كيلومترات تقريبا.

ولفت إلى انه تمت إضافة العديد من المكونات في المشروع مثل إضافة الطاقة الشمسية و40 محطة لشحن السيارات الكهربائية وممشى لهواة المشي وممشى اخر لهواة الدراجات الهوائية، مشيرا إلى ان الشركة تعكف على تطوير بقية مرافقها تدريجيا ابتداء من شاطئ المسيلة ونادي رأس الأرض واستراحة النويصيب ومنتزه الخيران.

وتابع: تواجد المواطنين والمقيمين في الواجهة البحرية اليوم يعتبر فخرا ودعما للشركة، وسوف نحافظ على استدامة الواجهة البحرية من خلال صيانتها.

من جانبه، بين الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري في تصريح صحافي ان مشروع تطوير الواجهة البحرية يبلغ طوله 9.7 كيلومترات وتم افتتاح المرحلة الأولى على امتداد مسافة 5 كيلومترات، مشيرا إلى انه مشروع يضم أبرز معالم الكويت ومنها أبراج الكويت والجزيرة الخضراء.

وأضاف الدوسري أن المشروع يعتبر واجهة الدولة الأساسية، موضحا ان هذا المرفأ ظل سنوات يحتاج لمثل هذا التطوير والشركة عملت على تطوير كامل المرفأ وأصبح يضم ممشى لهواة الدراجات الهوائية وممشى اخر لهواة المشي والركض وتم تطويره بشكل متقن وتمت إضافة أعمال حضارية وتراثية لجميع المرافق.

وذكر أن المرحلة الأولى للواجهة البحرية تبدأ من أبراج الكويت إلى الجزيرة الخضراء والمرحلة الثانية تبدأ من الجزيرة الخضراء إلى مسنة الشعب.