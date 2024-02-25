القاهره. هناء السيد

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً، بمناسبة الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال، والذكرى الـ 33 للتحرير.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس البرلمان العربي، عن فخره واعتزازه بما حققته دولة الكويت من إنجازات تنموية شاملة في مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانتها الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، بقيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، والسير بها نحو تحقيق رؤية "الكويت الجديدة 2035" الرامية إلى تعزيز مكانتها وجعلها في طليعة الدول المتقدمة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن ذكرى استقلال الكويت شكل مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة، تحمل في طياتها العديد من المعاني الغالية والعميقة تجسيدا للهوية الوطنية الراسخة قوية الأسس والبنيان التي وضع أساسها قادتها المؤسسون، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على قيادتها الحكيمة لأمير البلاد بموفور الصحة وتمام العافية وعلى شعبها العزيز بالخير والازدهار.