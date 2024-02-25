احتفلت سفاراتنا لدى البوسنة والهرسك وموريتانيا وجنوب إفريقيا بالعيد الوطني ال 63 والذكرى ال 33 ليوم التحرير.

وذكرت سفارتنا لدى جمهورية البوسنة والهرسك في بيان ل(كونا)، أنها أقامت حفل استقبال بهذه المناسبة حضره ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة الأمن في حكومة البوسنة والهرسك والبعثات الدبلوماسية والسلك الدبلوماسي للبعثات التمثيلية في البوسنة والهرسك.



وافتتح سفيرنا لدى البوسنة والهرسك ظاهر الخرينج الاحتفال بوقفة صمت على شهداء غزة، مؤكدا أن الكويت وهي تحتفل بعيدها الوطني لا تنسى دورها الرائد تجاه القضايا الإنسانية العادلة، كما أشاد بعمق علاقات الصداقة بين دولة الكويت وجمهورية البوسنة والهرسك.



وبهذه المناسبة، رفع السفير الخرينج أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الكويت حكومة وشعبا، معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وفي نواكشوط ذكرت سفارتنا في بيان ل(كونا) أن سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية بداح الدوسري أقام حفل استقبال حضره ممثلون عن الحكومة الموريتانية على رأسهم وزير الشؤون الخارجية د. محمد سالم ولد مرزوك ووزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح،



وحضر الحفل أيضا المستشارة بالوزارة الأولى هندو بنت عينينا والسفير المدير العام لمديرية الدعم والوسائل المشتركة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية وكالة ماصار سيسوقو ولفيف من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى موريتانيا وقادة الأحزاب السياسية والشخصيات الاقتصادية والثقافية.



وبهذه المناسبة، رفع السفير بداح الدوسري أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الكويت حكومة وشعبا، معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وخلال الحفل، عرض فيلم وثائقي يبرز علاقات التعاون الأخوية الثنائية بين الكويت وموريتانيا التي تمتد لأكثر من خمسة عقود ونصف.



وفي بريتوريا أقام سفيرنا لدى جمهورية جنوب إفريقيا سالم الشبلي حفل استقبال كبيرا بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني ال63 والذكرى ال33 ليوم التحرير.



حضر الحفل كبار المسؤولين في حكومة جنوب إفريقيا ورؤساء وممثلو البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة في بريتوريا وجمع من الشخصيات السياسية والاجتماعية ورجال الأعمال وأركان سفارة الكويت في بريتوريا.



ورفع السفير الشبلي في تصريح ل(كونا) بالمناسبة أسمى التهاني وخالص التبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وللكويت حكومة وشعبا بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.



وأعرب عن بالغ سروره واعتزازه بهذه المناسبة في ظل ما حققته دولة الكويت من تقدم وازدهار، داعياً المولى القدير أن يحفظ بلدنا الكويت الحبيبة وأميرها من كل مكروه.



وأشار إلى أن المنجزات الكثيرة التي حققتها الكويت على الأصعدة كافة أكسبتها احترام وتقدير العالم أجمع وجعل لها مكانة دولية تجسدت في العلاقات المتميزة التي تربطها بجميع دول العالم القائمة على الاحترام المتبادل.