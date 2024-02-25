تحيي الكويت اليوم عيدها الوطني ال63 مستذكرة بهذه المناسبة مسيرة الآباء والأجداد وتاريخهم المشرف الذي يجسد أعظم معاني الولاء وقيم الانتماء والعطاء والتضحية للوطن.

فمنذ فجر الاستقلال تتزين الكويت بأبهى صورها وترتدي ثوب الفرحة والبهجة لاستقبال هذه المناسبة التي تشكل علامة فارقة في تاريخ البلاد وذكرى راسخة في وجدان أهلها.

وتعيش الكويت هذه الأيام احتفالاتها بهذه الذكرى الغالية التي تتزامن والاحتفال بالذكرى ال33 للتحرير من براثن الغزو العراقي الغاشم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والتفاف الشعب حولها لتمضي سفينة الكويت نحو شاطئ الأمان والاستقرار والازدهار.

ومرت دولة الكويت التي اتخذت خطوات كبيرة في طريق نهضتها بتعاون أبنائها والتفافهم حول قيادتهم بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها لبلوغ أعلى المراكز بين الدول المتقدمة في ظل الإدارة الرشيدة التي انتهجها حكامها عبر التاريخ لتحقيق الازدهار والتقدم.

وبدأت الكويت احتفالها بالعيد الوطني الأول في 19 يونيو 1962 وأقيم حينئذ عرض عسكري كبير في المطار القديم الواقع قرب (دروازة البريعصي) حضره عدد كبير من المسؤولين والمواطنين في أجواء من البهجة والسرور.

وفي هذا اليوم المشهود ألقى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، كلمة قال فيها: إن "دولة الكويت تستقبل الذكرى الأولى لعيدها الوطني بقلوب ملؤها البهجة والحبور بما حقق الله لشعبها من عزة وكرامة ونفوس كلها عزيمة ومضي في السير قدما في بناء هذا الوطن والعمل بروح وثابة بما يحقق لأبنائه الرفعة والرفاهية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين".

واستمر الكويتيون يحيون العيد الوطني في 19 يونيو سنويا حتى صدر في 18 مايو 1964 مرسوم أميري جرى بموجبه دمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الأمير الراحل عبدالله السالم الموافق يوم 25 فبراير سنويا بداية من عام 1965.

وعلى مدار عقود استطاعت الكويت أن تضع بصمتها في المحافل الدولية وتعتلي مراكز متقدمة فيها لتنضم في عام 1961 إلى جامعة الدول العربية ومن ثم إلى منظمة الأمم المتحدة في عام 1963.

كما حرصت على إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية والصديقة في شتى أنحاء العالم بفضل سياستها الرائدة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن والسلام.

ولم تتوان دولة الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء والأصدقاء بمواجهة الأزمات والكوارث وتتويجا لهذه الجهود المباركة جاءت تسمية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، (قائد العمل الإنساني) وتكريم دولة الكويت بتسميتها (مركزا للعمل الإنساني) الأمر الذي يدعو إلى الفخر أمام شعوب العالم.

وخلال ال63 عاما الماضية حققت الكويت إنجازات متميزة على الصعد كافة وفق خطط استشرافية من قياداتها الحكيمة وحكوماتها الرشيدة أدركت متطلبات البلاد وأبنائها من التنمية والتطوير وأسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية التي اضطلعت بها كما أصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية.

وتأتي احتفالات هذا العام تحت شعار (عز وفخر) الذي استوحيت ألوانه من روح التراث الوطني لتاريخ الاحتفالات الوطنية متضمنا الألوان الأساسية من علم البلاد.