أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح أن مناسبتي العيد الوطني ويوم التحرير للكويت تشكلان فرصة للإضاءة على تاريخها العريق ومحطات الازدهار والتقدم التي تشهدها منذ عقود.

وأعرب الصالح في تصريح صحافي عن خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني الـ 63 ويوم التحرير الـ 33، متمنيا للكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق المزيد من الاستقرار والتطور والنماء.



وأشاد بما تشهده الكويت من تطور ونماء في شتى المجالات في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تشارك الكويت وشعبها الشقيق الاحتفاء بأعيادها الوطنية المجيدة، وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية والمتميزة.



وأشار إلى أن الشراكات الثنائية القائمة بين الكويت والبحرين أسهمت في تحقيق إنجازات ونجاحات تنموية متعددة وعززت مسارات التعاون والتنسيق التي تنهض بالمصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.