أعلن مركز العجيري العلمي اليوم الأحد أن الفترة الثالثة والأخيرة من موسم العقارب وهي آخر مواسم فصل الشتاء تبدأ غدا الاثنين، موضحا أنه وفي «مثل هذه الأيام نودع الشتاء ولا نودع البرد ويبدأ الانتقال لفصل الربيع».

وأضاف المركز في بيان له: ان ما يميز الفترة الحالية تقلبات الجو وتذبذب درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع ويتخللها فترة تعرف بأيام «برد العجوز»، حيث يشعر الإنسان ببرد نسبي بعد أيام دافئة يطلق عليها البعض «بياع الخبل عباته» نظرا للاستعجال بترك الملابس الشتوية للإحساس باعتدال الطقس وارتفاع درجات الحرارة النسبية.



وذكر أنه ومع انتهاء هذه الفترة يكون موعد أذان الفجر عند الساعة 4.51 وشروق الشمس 6.10 وأذان المغرب 5.50، على أن يستمر النهار بأخذ درجات من الليل حتى يتساويان، ثم يبدأ النهار بالزيادة بعد منتصف مارس المقبل.