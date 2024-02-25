بن مبارك: الكويت تدعم التنمية والاستقرار بمشاريع تنموية في اليمن

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني د.أحمد بن مبارك اليوم الأحد إن الكويت تمثل حليفا وداعما استراتيجيا وتاريخيا للشعب اليمني في مختلف المجالات في إطار علاقة إخاء وتعاون تمتد منذ ستينيات القرن الماضي.



وأضاف بن مبارك في تصريح لـ«كونا» بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير أن الكويت ستظل محل تقدير ووفاء لجميع اليمنيين عبر الأجيال.



وأعرب بن مبارك عن خالص التهاني والتبريكات للكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية، وأمنياته لدولة لكويت بدوام التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وأوضح أن «دولة الكويت بادرت منذ عقود لدعم الشعب اليمني في شماله وجنوبه ودعمت التنمية والاستقرار بمشاريع تنموية عملاقة تجسد التزاما أخويا مميزا تجاه الشعب اليمني وصولا إلى رعايتها الكريمة للمصالحة اليمنية وإنهاء الحروب بين شطري اليمن نهاية السبعينيات».



وبين أن الكويت أعادت تجسيد تلك «التجربة الملهمة بكل حرص وحب لليمن وشعبه في مفاوضات 2016 لكن تعنت ميليشيا الحوثي حال دون نجاحها بعد أن كانت جاهزة للتوقيع بعد الموافقة على مسودتها النهائية».



ونوه بالدعم الكويتي لعشرات المشاريع الإنسانية وإسهامها في تمويل خطط الاستجابة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة في اليمن سنوياً.



وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني إلى أن هناك العديد من المشاريع التنموية التي تعمل الكويت على إنشائها سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية أو عبر أذرعها الإغاثية والإنسانية الرائدة كالهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة وشركائهما من الجمعيات التنموية والخيرية الكويتية استمرارا للأيادي البيضاء النبيلة التي تواصل مسيرة دعم اليمن في شتى المجالات.



ولفت د.بن مبارك إلى الدعم السياسي البارز الذي قدمته الكويت للشرعية والشعب اليمني منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014 وخصوصا حينما شغلت مقعدا في مجلس الأمن لمدة عامين كانت خلاله حاملة للقضية اليمنية وصوتها الحي في مجلس الأمن كحالها مع كل القضايا العربية العادلة.