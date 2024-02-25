القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات بشأن تسرب ڤيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان له أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لتسرب ڤيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، مشددة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية.



وأشارت إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).