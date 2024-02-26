أكد رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد أن شهداء الكويت الأبرار يستحقون تخليد ذكراهم إجلالا وتقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم التي قدموها لتظل الكويت حرة أبية وواحة أمن وأمان.

ونوه الى أن استذكار قوة الإطفاء لشهداء الكويت الأبرار وشهداء قوة الإطفاء بشكل خاص الذين يبلغ عددهم 17 شهيدا بمناسبة الذكرى الـ 33 ليوم التحرير تذكيراً لتضحيات شهداء الكويت وأقل ما يمكن تقديمه لكل من ضحى بروحه من أجل الوطن"، مبينا أن هؤلاء الشهداء نبراس لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت عبر ما سطروه من بطولات وتضحيات، ومشدداً على اهمية استلهام العبر من التضحيات التي قدمها شهداء الكويت خلال فترة الغزو على البلاد.



واضاف في بيان صادر عن قوة الإطفاء: إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ورووا بدمائهم الأرض الطاهرة، مؤكدا أن شهداء الواجب الأبرار باقون في ذاكرة الوطن ووجدانه ومخلدون في سجلاته بالفخر والاعتزاز، داعيا الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه .