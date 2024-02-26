ذكرت وزارة الداخلية أن القطاعات الميدانية تمكنت من ضبط 30 مخالفة بيئية، منها 17 شخصا تمت إحالتهم إلى شرطة البيئة منهم 15حدثا ( رمي بلونات مائية ) وتم حجزهم في الباص المخصص وإحالتهم إلى شرطة البيئة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى عدد ⁠13 مخالفة بيئية بسبب بيع بالونات مائية وعلب رغوة ومسدسات مائية .

هذا، وقد تمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.



وتؤكد الوزارة انه سيتم التعامل الحازم والفوري مع أي خروج عن القانون أو أي سلوكيات سلبية و إحالة كل من يخالف الارشادات الخاصة بالاحتفالات الوطنية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية .