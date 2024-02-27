

تقلصت عقوبة نادي إيفرتون بسبب خرقه القواعد المالية للدوري الانجليزي لكرة القدم، من 10 نقاط إلى 6، كما أعلنت أمس رابطة الدوري، بعد الاستئناف الذي تقدم به النادي الشمالي.



وكانت لجنة مستقلة قررت حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون في نوفمبر الماضي لخرقه القوانين وهي أقصى عقوبة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن تبين لها أن النادي تخطى حجم الخسائر المسموح بها بحسب قوانين الدوري.



ومع إعادة 4 نقاط لصالح إيفرتون، ارتقى الفريق إلى المركز الـ 15 ليقترب أكثر من منطقة الأمان.



وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان: «استأنف إيفرتون العقوبة المفروضة عليه بناء على 9 معايير، كل منها يتعلق بالعقوبة وليس بحقيقة الانتهاك الذي اعترف به النادي». وتابعت: «تم تأييد اثنين من هذه المعايير الـ 9 من قبل مجلس الاستئناف، الذي استبدل حسم النقاط الأصلي البالغ 10 نقاط بـ 6 نقاط».



وقال إيفرتون في بيان: «بينما لا يزال النادي يتلقف قرار لجنة الاستئناف، نحن مقتنعون بأن استئنافنا أدى إلى تخفيض عقوبة النقاط». وأضاف: «على الرغم من قرار مجلس الاستئناف والنتيجة الإيجابية، يظل النادي ملتزما تماما التعاون مع الدوري الانجليزي الممتاز فيما يتعلق بالإجراءات المستمرة المرفوعة للفترة الحسابية المنتهية في يونيو 2023.



وختم: «لا يزال النادي يدرس الآثار الأوسع نطاقا للقرار ولن يقوم بأي تعليق آخر في هذا الوقت لكنه في المقابل يسجل شكره للمجلس الاستشاري للمشجعين وروابط المشجعين خلال هذا الإجراء ولجميع سكان إيفرتون على دعمهم المستمر».