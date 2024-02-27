

آلاء خليفة



تقدم مجلس إدارة الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وعموم أبناء الكويت بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية.



وقال أمين سر الجمعية بدر الحضرم في تصريح صحافي: باسمي واسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي الجمعية أتقدم بأصدق التهاني لصاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للاستقلال والذكرى الثالثة والثلاثين للتحرير، سائلا المولى عز وجل أن يعيد على وطننا الحبيب هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات.



وأضاف أن هاتين المناسبتين حافزا مستمرا للعطاء، وفرصة لغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا ليتعلموا حب الوطن وكما أنهما تجسيد للوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن الإداريين في وزاراتي التربية والتعليم العالي في انتظار تسكين المناصب الإشرافية والقيادية، داعيا للإسراع في ذلك لتهيئة الأجواء وخلق بيئة عمل مناسبة للمساهمة في التقدم والازدهار.