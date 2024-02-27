بشرى شعبان



أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين إبراهيم البغلي أن توقيع مذكرة التفاهم الثنائي في مجالات رعاية وخدمة وتأهيل المسنين مع منتدى الأمير يوسف دندن تضمنت العديد من البنود لتوثيق أواصر التواصل المجتمعي بين الطرفين وتقديم كل أشكال الرعاية والخدمة للمسنين وتبادل الخبرات والإمكانات.



وقال البغلي في كلمة له على هامش توقيع المذكرة انها تتكون من 8 مواد تنظيمية وقانونية تبين الآلية التي سيتم تنفيذها لتحقيق ما جاء في المادة 11 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، مضيفا أنها تهدف أيضا لتنفيذ ما جاء في نصوص القانون 2016/18 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، ولتأكيد الدور المجتمعي في تفعيل الشراكة المجتمعية بين المؤسسات والقطاعات الأهلية وجمعيات النفع العام، وأفراد المجتمع المدني في تقديم الخدمات لكبار السن والأفراد من جيل الرعيل الأول والرواد بصفة خاصة.



وبين البغلي أن المذكرة تسعى لتحقيق رؤية ورسالة الكويت تجاه القضايا المتعلقة برعاية وخدمة المسنين والتي من خلالها تم إشهار الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المادية والمعنوية لكبار السن وتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية لهم، ونشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن الخدمات التي تقدمها وزارة الشئون والوزارات الأخرى.



ولفت إلى أطراف مذكرة التواصل يؤمنون بأهمية دعم أواصر التواصل بينهما، بما يمكن من تبادل الخبرات والآراء والمبادرات والتعرف على ما تحقق من إنجازات لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن والأفراد من جيل الرعيل الأول، معربا عن شكره لرئيس مجلس الأمناء د.أحمد الدوسري ولأعضاء المنتدى على حرصهم لتعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية مع جمعيات النفع العام، مؤكدا أن توقيع مذكرة التواصل تعتبر من الإنجازات الرائدة التي توجت فيه الجمعية جهودها منذ تاريخ إشهارها والتي أثمرت عن هذا التواصل الثنائي.



بدوره، قال رئيس مجلس أمناء منتدى الأمير يوسف دندن د.أحمد الدوسري: فخورون بتواجدنا في الكويت خلال الأعياد الوطنية للسنة الثالثة على التوالي لتمثيل المنتدى في توقيع اتفاقية التواصل الثنائي مع الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين والتي ستعود بالنفع على الجميع من حيث تنظيم الانشطة المشتركة بين الجهتين.



وتابع الدوسري: لا يسعنا إلا ان نشكر ابراهيم البغلي والجمعية لما تقوم به من جهود تعود بالنفع على المجتمع وهناك مقترح لبرامج سيتم تقدمه للجمعية كمبادرة اولى للتعاون يطبع على المستوى الخليجي ثم العربي، ونعرب عن بالغ شكرنا لهم على مشاركتنا لنا في رحلتنا الأخيرة للمغرب، حيث كان لمبرة البغلي للابن البار الدور الكبير في تقديم الدعم للمناطق المتضررة.



وتلا أمين سر الجمعية منصور السلامين بنود الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل ممثل الجمعية ابراهيم البغلي وممثل المنتدى احمد الدوسري.