أكد مستشار ملك البحرين للشؤون الديبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة ودولة الكويت على مستوى القيادتين والشعبين، معتبرا أنهما «دولة واحدة بكل ما تحمل الكلمة من معان».



جاء ذلك في لقاء أجراه تلفزيون البحرين مع المستشار الشيخ خالد بن أحمد الذي استذكر فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت حيث كان يعمل حينها موظفا لدى سفارة البحرين في واشنطن.



وأشار إلى أنه في تلك الفترة العصيبة اختار ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد الذي كان مازال طالبا على مقاعد الدراسة الجامعية الانضمام إلى حملة تطوعية تضامنية مع دولة الكويت خلال الغزو العراقي.



وأضاف أن الأمير سلمان كان يذهب بشكل شبه يومي لسفارة دولة الكويت في واشنطن للقيام بما يمليه عليه واجبه تجاه الكويت.



وقال الشيخ خالد «كنت أقصد عملي لعدة ساعات ثم أذهب إلى سفير دولة الكويت لدى واشنطن الشيخ سعود الناصر الصباح، رحمه الله، لأبقى في سفارة دولة الكويت حتى المساء».



وأكد «لذلك، نعتبر البحرين والكويت بلدا واحدا بكل ما تعنيه الكلمة، وشعب البحرين لا يشعر في تلك الفترة إلا أن إخوتهم الكويتيين قد جاؤوا إلى بيوت أهلهم وأحبائهم».