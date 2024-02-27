رفع سفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح المالكي أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى حكومته الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بمناسبة العيد الوطني الـ 63 وذكرى التحرير الـ 33.



وأشاد السفير المالكي في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت بعمق وتجذر العلاقات بين البلدين والشعبين، قائلا: «عندما نتحدث عن العلاقات البحرينية - الكويتية نستذكر بكل فخر التاريخ الطويل والإنجازات الكثيرة التي تمتد إلى عمق التاريخ بين البلدين الشقيقين والقيادتين الكريمتين فأسرتا الصباح وآل خليفة أسرة واحدة تربطهما علاقات أسرية كبيرة ووشائج قربى».



وأضاف ان «الشعبين البحريني والكويتي تربطهما أيضا علاقات اجتماعية وأخوية كثيرة ومتنوعة ومتميزة ومستمرة على مدار العقود والأزمنة».



وفي الجانب الاقتصادي والتجاري، استذكر السفير البحريني العلاقات التجارية التي هي قديمة جدا وقبل إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، قائلا: «ما بين الكويت البحرين تاريخ حافل بالإنجازات ويربطنا مصير واحد».



وأعرب عن سعادته بمشاركة الكويت وشعبها في احتفالاتها الوطنية، سائلا الله العلي القدير أن يديم على الكويت الأمن والأمان والرخاء والنماء والازدهار وأن تبقى دار عز وفخر.