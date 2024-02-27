قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراح استحداث حارة طوارئ في الطرق الرئيسية Emergency Corridor System.



وقالت م.الفارسي: استنادا إلى المادة 21 من قانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وإلى اختصاص المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها. ونظرا لمعاناة سيارات الاسعاف في وصولها في الوقت المحدد ونظرا لعدم وجود حارة طوارئ مخصصة لسيارات الإسعاف على الطرق الرئيسية ولسبب عدم وجود ثقافة تنظم حركة السيارات وقت الطوارئ بشكل يسمح قدر المستطاع بمرور سيارات الإسعاف بأسرع وقت ممكن لإنقاذ المرضى، ولما لبلدية الكويت من دور مهم في إقرار المشروعات وغيرها من توسعة الشوارع والميادين كما نص قانون 33 لسنة 2016 المذكور أعلاه وحفاظا على سلامة أرواح الأفراد، لذا اقترح: تخصيص ممر/ حارة لتطبيق نظام Emergency Corridor System ضمن الطرق الرئيسية حسب المعايير والمواصفات العالمية.



بتعاون وتنسيق بلدية الكويت مع كل من:



1 ـ وزارة الداخلية (التشريع وضبط المخالفين).



2 ـ الهيئة العامة للطرق (العلامات الأرضيــــــة - مخططات الطــــرق الرئيسية).



3 ـ وزارة الصحـــــة (الإحصائيات ومواقع الإسعاف/ المستشفيات).



نظام ممر حارة الطوارئ:



1 ـ تخصيص ممر في الطرق الرئيسية يضع عليه شعار الطوارئ



Emergency Corridor System Road Marking for Emeregency



2 ـ الطريق الرئيسي المكون من حارتين بالاتجاه نفسه، عند سماع صفارة الإسعاف تتراجع المركبات في الحارة اليسرى إلى أقصى اليسار، والمركبات في الحارة اليمنى في أقصى اليمين، بحيث يكون ممر الطوارئ في الوسط.



3 ـ الطريق المكون من 3 حارات أو أكثر في الاتجاه نفسه، عند سماع الصافرة على المركبات الموجودة في أقصى المسار الأيسر أن تتحرك إلى اليسار وجميع المركبات الموجودة في المسار الأيمن تتحرك إلى اليمين.



مع تثقيف الأفراد على الاستراتيجية المتبعة في هذا النظام.