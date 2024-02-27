دشن في البحرين كتاب بعنوان «عقد من الزمان في مملكة السلام» للمؤلف الديبلوماسي والإعلامي فهد العجمي وذلك ليتزامن مع احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية.



وقال مؤلف الكتاب فهد العجمي، في تصريح لـ «كونا» على هامش حفل التدشين، انه اختار اليوم 25 فبراير المميز العزيز على قلوب الكويتيين ليتزامن تاريخ توقيع وتدشين كتابه مع الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت الحبيبة.



وأوضح ان الكتاب عبارة عن مرئيات لـ 10 سنوات قضاها في مملكة البحرين خلال عمله كوزير مفوض في المكتب الفني للاتصالات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.



ولفت إلى ان هذا الكتاب يتطرق إلى نوع جديد في التأليف، حيث انه لم يتكلم فيه عن مذكراته او يومياته او نفسه بل تكلم عن مملكة البحرين من منظور إنساني ومن منظور محب.



واشار إلى انه تطرق في كتابه إلى ما تشهده من أوجه التطور العمراني والفكري في ظل قيادتها الحكيمة، بالاضافة إلى المرأة البحرينية والشباب البحريني والصحافة والإعلام وإلى غيرها من النواحي.



واعرب عن امله أن يكون قد وفق في اصدار هذا الكتاب الذي يحمل عنوان «عقد من الزمان في مملكة السلام»، مؤكدا ان مملكة البحرين هي مملكة سلام وطمأنينة ومحبة.



من ناحيته، أعرب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني غانم البوعينين، في كلمة له خلال حفل التدشين، عن سعادته في ان يزامن تدشين هذا الكتاب في ظل ما تشهده المنطقة من احتفالات بالاعياد الوطنية الكويتية ويوم التأسيس السعودي.



وقال انه يتشرف بتدشين هذا الكتاب الذي يتمنى أن يكون أن يكون أحد أرصدة الديبلوماسي العجمي العديدة في مضمار عمله الديبلوماسي وتاريخه الغني في هذا المجال.



وأضاف انه لا يعتبر ان هذا الكتاب رد جميل لبلد، هو بلده في الاصل استضافه 10 سنوات ولكنه هذا وفاء منه، لافتا إلى ان سير الرجال تؤرخ وتسجل وتوثق والشخص الذي يستطيع ان يوثق تاريخه المهني في سفر من الأسفار هو رجل مميز.



وأعرب عن امله ان يكون هذا الإصدار باكورة انجازات وألا يقف عنده فقط وعن تقديره وشكره لحفظه لهذه العلاقة الوطيدة والمتينة في اساسها وثمارها.



من جهته، قال المؤلف فهد العجمي في كلمة خلال حفل التدشين ان هذا الكتاب تعبير ناصع عن علاقة حب متجذرة تربطه بمملكة البحرين وقيادتها واهلها الذين يكن لهم كل محبة وتقدير.