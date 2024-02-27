علي إبراهيم



كشفت أحدث بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن المواطنين والمقيمين في الكويت أجروا نحو 13.3 مليون مكالمة هاتفية دولية خلال 2022 لمدة تبلغ نحو 42.2 مليون دقيقة.



ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المكالمات الدولية يشهد تزايدا إذ ارتفع بنسبة 47% بأكثر من 4.2 ملايين مكالمة في 2022، مقارنة مع 8.99 ملايين مكالمة في 2021، بينما ارتفع عدد الدقائق بنسبة 24.3% بأكثر من 8 ملايين دقيقة مقارنة مع 33.956 مليون دقيقة في 2021.



وأظهرت البيانات أن أكبر 10 دول تستحوذ على دقائق المكالمات الدولية بلغ إجمالي دقائق المكالمات إليها نحو 17.08 مليون دقيقة تستحوذ المملكة العربية السعودية على 33% منها بواقع 5.67 ملايين دقيقة، تليها قطر بـ2.3 مليون دقيقة، ثم الولايات المتحدة الأميركية بـ 2.11 مليون دقيقة، وجزيرة كيريباتي بـ 2 مليون دقيقة، وساوتومي وبرنسيب بـ 998.97 ألف دقيقة، والهند بـ 923.23 ألف دقيقة.



وأظهرت البيانات أن نحو 17 شخصا من كل 100 شخص في الكويت يملكون خطين للهواتف النقالة، وكشفت بيانات مشتركي شركات الهواتف النقالة حتى نهاية 2022 أن إجمالي عدد الاشتراكات الخلوية المتنقلة للدفع المسبق بلغ 3.985 ملايين اشتراك، مقابل 1.596 مليون للدفع الآجل، ليصبح مجموع مشتركي باقات الدفع المسبق والآجل نحو 5.58 ملايين مشترك، بينما يبلغ عدد مشتركي النطاق العريض المتنقل للبيانات (راوتر) نحو 2.144 مليون مشترك، ليبلغ بذلك إجمالي عدد مشتركي الهواتف النقالة والرواتر في الكويت 7.7 ملايين مشترك.



ولجهة اشتراكات النطاق العريض الثابتة فبلغ عددها نحو 62.56 ألف اشتراك، وسجلت اشتراكات النطاق العريض الثابتة للشركات ما عدده 13.68 ألف اشتراكا، أما الأفراد فبلغ عدد اشتراكاتهم نحو 48.88 ألفا، فيما بلغ عدد مشتركي تقنية خطوط الاشتراكات الرقمية نحو 19.15 ألف مشترك.



مؤشر الهواتف



وتفصيليا، أظهرت البيانات أن من بين كل 100 شخص في الكويت يوجد نحو 116.5 شخصا لديهم اشتراك هواتف نقالة، وأن 33 شخصا من كل 100 شخص لديهم خطوط هواتف نقالة بنظام الفواتير (الدفع الآجل)، وأن 83 شخصا من كل 100 شخص لديهم خطوط بنظام شحن الرصيد (الدفع المسبق).



مؤشر الإنترنت



وجاء في البيانات أن من بين كل 100 شخص في الكويت يوجد 45 شخصا لديهم اشتراكات النطاق العريض المتنقل للبيانات (راوتر)، وأن من بين كل 100 شخص يوجد 161 شخصا لديهم اشتراكات أنترنت من خلال شركات الهاتف النقال.