محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت وشركة سبيتكو تتوقعان استكمال عمليات تشغيل مرفق النفط والغاز المعروفة باسم منشأة الإنتاج الجوراسي 4 (JPF-4) الأسبوع المقبل، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية، وهو المشروع الذي بلغت تكلفته 398 مليون دولار. وقال أحد المصادر: «لقد تم التخطيط لجميع المراحل النهائية لهذا المشروع، ومن المقرر الانتهاء من التشغيل خلال الأيام السبعة المقبلة».



وقد تم إدخال النفط والغاز إلى المرفق المذكور في 18 ديسمبر 2023، قبل الجداول الزمنية المتعاقد عليها.



وقالت المجلة ان شركة سبيتكو تمتلك وتدير في الوقت الحاضر مرفق الانتاج الجوراسي الثالث JPF-3، الذي يعمل بالفعل، بالإضافة إلى المرفق الرابع JPF-4 الذي يجري تشغيله.



تجدر الاشارة إلى ان شركة نفط الكويت كانت قد أرست العقد الرئيسي بقيمة 398 مليون دولار للمرفق المذكور على شركة سبيتكو الكويتية في ديسمبر 2021، وفي غضون ذلك فازت شركة جيره الصينية بعقد بقيمة 426 مليون دولار بشأن مرفق الإنتاج الخامس JPF-5 في نفس الشهر.



وأضاف المصدر: «انه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تشغيل المرفق الخامس JPF-5 في وقت ما في المستقبل».