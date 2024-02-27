

في إطار جهوده المتواصلة نحو تمكين المرأة وتعزيز سياسة التنوع والشمول، نظم بنك الخليج حلقة نقاشية خاصة ببرنامج «Lead The Way» بعنوان «امتلكي حياتك المهنية» للقيادات النسائية لدى البنك، حيث تم بثها من خلال بودكاست.



وتمت استضافة هدويغ نوينز، العضو المنتدب لاتحاد المصارف الدولي، ورئيس منظمة «النساء الأوروبيات في مجالس الإدارة»، وهي منظمة تدعم تمكين المرأة والتنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات. وأدار الحلقة النقاشية رئيس وحدة البيانات والابتكارات في بنك الخليج مي العويش، وقدم الحلقة النقاشية دلال الدوسري، نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج. كما شاركت سفيرة بعثة الاتحاد الأوربي لدى الكويت آن كويستينين في الحلقة النقاشية، حيث أشادت بدور بنك الخليج في دعم المرأة وتمكينها قياديا. وتعتبر هذه الحلقة النقاشية الأولى من نوعها في التعاون بين القطاع الخاص الكويتي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت.



وتناولت الحلقة النقاشية العديد من القضايا، في مقدمتها جهود تمكين المرأة والقيادة والاستدامة، وكيفية زيادة مشاركة المرأة في القطاع المالي، وسبل تحقيق تنوع أكبر في المناصب القيادية العليا بالشركات والبنوك.



واستعرض ضيوف الحلقة النقاشية التجارب المميزة في مجال تمكين المرأة والقيادة الاستدامة في دول الاتحاد الأوروبي، وأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الإطار، مشيدين بالإنجازات التي حققها بنك الخليج في مجال تمكين المرأة.



من جانبها، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: بينما نواصل رحلتنا نحو تعزيز التنوع والشمول والقيادة النسائية، تشرفنا في بنك الخليج بأن تكون السيدة نوينز ضيفة متحدثة في بودكاست «Lead the Way» تحت عنوان: «امتلكي حياتك المهنية» حيث شاركت نوينز خلال البودكاست تجاربها المميزة مع القيادات النسائية الناشئة لدى البنك. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأهمية مشاركة القصص الملهمة لرسم مستقبل تمكين المرأة في الكويت، كما نؤكد على التزامنا في بنك الخليج بتعزيز التنوع في القوى العاملة لدينا، لاسيما في دعم القيادات النسائية في الإدارة التنفيذية. وأضافت: كما تشرفنا بزيارة آن كويستينين، سفيرة بعثة الاتحاد الأوربي لدى الكويت، في الحلقة النقاشية التي نظمها البنك ومشاركتنا بالكثير من المعلومات القيمة، حول جهود الاتحاد الأوروبي في تعزيز المساواة بين الجنسين.



وعلى هامش سلسلة الفعاليات التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت مؤخرا بهدف تبادل أفضل التجارب والممارسات حول زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا بالقطاع الخاص، شارك عدد من القيادات النسائية في بنك الخليج في ورشة عمل إرشادية خاصة نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت لمجموعة من السيدات الكويتيات القياديات من مختلف القطاعات لمناقشة الأدوات والمعرفة اللازمة للتفوق في حياتهن المهنية، وتجاوز التحديات، وتحقيق النجاح.



وتعليقا على مشاركة عدد من القياديات في بنك الخليج في ورشة العمل، قالت الحجاج: نحرص في بنك الخليج على انتقاء وتقديم أفضل الفرص التدريبية لفريق العمل، لاسيما في مجال صقل المهارات القيادية والتطور المهني في جميع المجالات الإدارية والتقنية لتعزيز قدرات الموظفين المهنية.