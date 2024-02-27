

أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين عن إضافة لمسة من الإثارة لعشاق السيارات من خلال عروض ليس لها مثيل في فبراير على سيارة نيسان باترول V8 القوية، احتفالا بالأعياد الوطنية لدولة الكويت، أصبح الحصول على نيسان باترول V8، المعروف بحضوره القوي وأدائه الاستثنائي، أسهل الآن أكثر من أي وقت مضى مع عروض مميزة لفترة محدودة والتي تتضمن مجموعة من المزايا الرائعة لضمان تجربة سلسة ومن دون توقف.



أصبح بإمكان العملاء الآن قيادة سيارة نيسان باترول V8 مع عرض الاستئجار الحصري ابتداء من 290 دينارا شهريا فقط، مع دفعة أولى قدرها 2500 دينار كحد أدنى. حيث يمكن تجربة فخامة وقوة سيارة نيسان باترول مع هذا العرض الحصري.



إن راحة بال العملاء هي أولوية الشركة دائما. لذا، تفخر نيسان البابطين بإضافة باقة من الميزات القيمة إلى هذا العرض المذهل. وتتضمن هذه الباقة المميزة تأمينا شاملا على السيارة طوال فترة العقد لضمان راحة بال العميل حتى يتمكن من الاستمتاع بالمزيد من المغامرات دون قلق. كما ندرك أيضا أهمية الحفاظ على السيارة في حالة ممتازة. ولهذا السبب تمت إضافة خدمة الصيانة المجانية لفترة محددة، ما يسمح للعميل بالاستمتاع بأداء لا مثيل له لسيارة نيسان باترول V8 دون أي تكاليف إضافية. وفي حالة احتياج السيارة للصيانة، فإن نيسان البابطين توفر للعملاء سيارة بديلة. للاستمرار في المغامرة والحفاظ على نمط الحياة دون أي عقبات.



وهذا ليس كل شيء، وكدليل على الالتزام برضا العملاء، يضمن العرض الثاني مرونة في تملك سيارة الأحلام بـ 0% أرباحا ومن غير مقدم متضمنة باقة راحة البال التي تشمل تأمين شاملا، ومدة 5 سنوات من الصيانة المجانية أو لغاية 100 ألف كيلومتر، مما يضمن بقاء السيارة في أفضل حال لسنوات قادمة. بالإضافة إلى كفالة لمدة 5 سنوات و5 سنوات من خدمة المساعدة على الطريق، ما يوفر راحة بال لا مثيل لها في كل مغامرة. هذه العروض الخاصة هي احتفال بالقوة والموثوقية ومتعة القيادة.



يمكن للعملاء الاستفادة من هذه العروض لفترة محدودة عن طريق زيارة أقرب صالة عرض لنيسان البابطين وتجربة سيارة نيسان باترول V8 سواء كنت محبا لمغامرات الطرق أو كنت من الذين يقدرون اللمسات الرائعة في كل التفاصيل، فإن سيارة نيسان باترول توفر تجربة قيادة لا مثيل لها. لا تفوتوا هذه الفرصة لقيادة واستئجار سيارة نيسان باترول V8 بمزايا لا تصدق. هذا العرض يسري لفترة محدودة.