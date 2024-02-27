أعلن البنك الأهلي الكويتي رعايته كشريك رسمي لمهرجان نادي بورشه الكويت 2024 ضمن برنامجه الحافل للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقا من حرصه على دعم الأنشطة الرياضية والترفيهية، والتعريف بخدماته ومنتجاته وحلوله المصرفية المتنوعة لدى جميع فئات المجتمع الكويتي.



وأقيم مهرجان بورشه الكويت في مدينة الكويت لرياضة المحركات برعاية وحضور هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس السفير الألماني في الكويت، وحضور مسؤولين من شركة بورشه الأم، وشركة بورشه الكويت وأعضاء النادي من مالكي سيارات بورشه في الكويت والعديد من الدول العربية، وذلك بمناسبة مرور 70 عاما على الشراكة التي تجمع بين دولة الكويت وشركة بورشه العالمية. وشهد المهرجان بطولة رياضية لسيارات بورشه لكسر الزمن المعتمد وتسجيل أسرع لفة على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات، فضلا عن وجود مسرح خاص لتقديم برنامج ترفيهي وعرض أبرز سيارات بورشه في الكويت، وإقامة العديد من الفقرات الترفيهية للحضور، فضلا عن تخصيص قسم خاص للأطفال من أجل تنمية مهارات الرسم والتصميم لديهم.



وأقام البنك الأهلي الكويتي العديد من الأنشطة والمسابقات في جناحه خلال المهرجان، وتقديم الجوائز القيمة للفائزين، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع موظفي البنك، الذين حرصوا على الرد على جميع الاستفسارات عن عروض البنوك وحساباته ومنتجاته المصرفية المتنوعة والمصممة لتناسب جميع فئات العملاء داخل دولة الكويت.



وبهذه المناسبة، قال صقر آل بن علي رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي «نحرص على رعاية مهرجان نادي بورشه الكويت، حرصا منا على دعم الفعاليات التي تشهد حضورا كبيرا من جميع فئات المجتمع، ضمن برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية الذي نقوم بتطويره باستمرار».



وأضاف آل بن علي أن مهرجان نادي بورشه الكويتي يحظى بشعبية كبيرة من قبل عشاق السيارات والقيادة والسباقات في دولة الكويت، لافتا إلى حرص البنك الأهلي الكويتي على التعريف خلاله على أبرز الحلول والمنتجات المصرفية التي يقدمها والتي تلبي احتياجات جميع العملاء في السوق المحلي.



وتابع أن قيم مهرجان نادي بورشه الكويتي تتوافق بشكل تام مع رؤية وأهداف البنك الأهلي الكويتي، التي تركز على توعية المجتمع بالعديد من المعايير الضرورية، ومن بينها التوعية بأهمية القيادة الآمنة على جميع الطرقات، والمساعدة على توفير جميع وسائل الراحة والأمان لهم، وتقديم أبرز الخدمات والحلول التي تواكب التغير المستمر في احتياجاتهم على مدار الوقت.



وأكد آل بن علي حرص البنك الأهلي الكويتي الدائم على تعزيز حضوره لدى جميع فئات المجتمع المحلي، مبينا أنه يعمل على المشاركة في التجارب المميزة التي تشهد نجاحا كبيرا بالتعاون مع العديد من الشركاء في دولة الكويت ومن بينهم نادي بورشه الكويت، ومثنيا على نجاح المهرجان والفعاليات المتنوعة التي شهدت إقبالا كبيرا من جميع الأعمار.